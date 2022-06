Censure : le Texas s'érige contre le procès d'une bibliothèque

Brochés, couvertures bleu marine, titres en impression or : malgré des formats divers et variés, les ouvrages de la maison d’édition Better Call Julia sont reconnaissables. Julia Pietri, à l’origine de cette dernière, a beaucoup à dire et encore plus à partager. Après un premier titre à destination des femmes et deux albums pour la jeunesse, elle revient avec trois nouveaux ouvrages et deux nouvelles autrices.