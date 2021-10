Chasse aux sorcières” : au Texas, les livres des écoles sous surveillance

L'escalade se poursuit, aux États-Unis, autour de l'enseignement de certaines matières à l'université et de la mise à disposition d'ouvrages sur plusieurs thématiques – notamment l'homosexualité et le racisme, dans les bibliothèques scolaires.

Le représentant républicain Matt Krause, à la tête de la commission d'enquête de la Chambre des représentants du Texas, s'est ainsi lancé dans un examen par le menu des ouvrages des bibliothèques scolaires. D'après The Texas Tribune, il a fait parvenir un courrier notifiant l'Agence texane de l'éducation de « l'ouverture d'une enquête sur les contenus des districts scolaires texans ».

Une liste de 16 pages était jointe au courrier : elle comprend 850 titres de livres, et Krause souhaite tout simplement savoir quels livres les districts scolaires ont achetés, en combien d'exemplaires, et si ceux-ci sont à la disposition des élèves.

Parmi les ouvrages listés, un certain nombre de titres traitent du racisme, et notamment du mouvement Black Lives Matter, ou encore des différentes sexualités, en particulier l'homosexualité. On y trouve aussi des ouvrages plutôt conservateurs, comme Cynical Theories, coécrit par Helen Pluckrose, fondatrice d'un mouvement « anti-woke [militants luttant contre les inégalités raciales, sexuelles et autres] », ou des auteurs connus, comme Michael Crichton et son thriller Extrême Urgence, datant de 1968, peut-être présent parce qu'il évoque l'avortement...

Quelques noms d'auteurs très connus sont cités, comme Jacqueline Woodson, Takako Shimura, Mariko Tamaki, John Green, Ta-Nehisi Coates ou encore Jacqueline Wilson.

Une enquête « intimidante »

Si Krause, dans son courrier, ne s'est pas étendu sur l'usage destiné aux données récoltées auprès des districts scolaires — rien ne dit qu'il exigera leur retrait des bibliothèques —, il précise que les ouvrages allant à l'encontre de la loi 3979, entrée en vigueur le 1er septembre dernier, sont concernés.

Cette dernière interdit l'enseignement de certaines notions dans le système scolaire public de l'État, notamment « l'idée que la méritocratie ou la notion de travail acharné sont racistes ou sexistes, ou encore ont été créées par les membres d'une ethnie particulière pour oppresser ceux d'une autre ethnie ». Le texte de loi contient plusieurs articles qui prohibent le racisme ou le sexisme au sein des programmes scolaires, mais une rédaction maladroite l'a placé sous le feu des critiques.

Plusieurs autres États américains ont adopté des législations semblables, dont certaines prohibent directement la théorie critique de la race.

Pour l'instant, les districts concernés sont assez circonspects : les plus volontaires soulignent qu'il faudra un certain temps, et pas mal de moyens humains, pour collecter les informations demandées. Victoria Neave, représentante texane démocrate et vice-présidente de la commission d'enquête, assure que la démarche de Krause est avant tout électorale, celui-ci cherchant à devenir procureur général du Texas.

SCOLARITE: au Texas, des lectures contrôlées

La présidente de l'Association des professeurs du Texas, Ovidia Molina, se montre plus radicale : elle dénonce une « chasse aux sorcières » : « C'est une attaque évidente contre la diversité, et une ruse politique qui se fait aux dépens de l'éducation de nos enfants », reproche-t-elle.

L'organisation PEN America, qui défend la liberté d'expression aux États-Unis et dans le monde, estime que « [c]ette enquête est intimidante et malintentionnée, elle représente un affront à l'idée d'une éducation publique et risque de limiter l'accès des étudiants à l'information », d'après les propos de Jonathan Friedman, responsable liberté d'expression et éducation pour PEN.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0