Les librairies américaines réagissent à la fusillade meurtrière d'Uvalde 

« Je pensais que ce serait trop dur de regarder ces petits visages […] Je ne pensais pas que je serais capable de le supporter. » Tous les mercredis, Martha Carreon propose des temps de lecture dans la librairie El Progreso Memorial Library, à Uvalde.

Dans les colonnes de NBC News, cette libraire dévouée témoigne pourtant s'être levée, comme de nombreux Américains, en ce lendemain de fusillade meurtrière qui a tué dix-neuf élèves. Malgré la peur, l'objectif était de fournir aux enfants, très touchés par l'évènement, un refuge et une échappatoire de quelques heures à l'agitation qui régnait dans la ville.

Comme à la librairie El Progreso, de nombreuses initiatives ont fleuri partout dans le pays, en soutien aux familles des victimes, et contre le nombre croissant de fusillades perpétrées dans les écoles américaines. Couplée à la censure galopante qui frémit partout où sont distribués des livres, la vente libre d'armes à feu est au coeur des critiques. À Washington, la librairie indépendante Mahogany Books a publié ce message sur Instagram : « Priorités ! Nos cœurs sont plus que lourds. Nos esprits sont... fatigués. Vous pouvez avoir vos opinions, nous pouvons sûrement avoir les nôtres. Interdire. Contrôler. Des vérifications plus strictes qu'avant. Quelque chose doit changer. #guncontrolnow. »

L'American Library Association, organisation phare dans la lutte contre la censure aux États-Unis, a par ailleurs partagé le témoignage de Martha Carreon : « À l'heure où, dans tout le pays, les bibliothécaires sont confrontés à des allégations sans fondement et à des menaces de poursuites pénales pour avoir simplement fait leur travail, montre à la communauté ce qu'est vraiment une bibliothèque. »

Ce lien entre censure et vente d'armes à feu, responsables des fusillades meurtrières quasi-quotidiennes outre-Atlantique, se retrouve régulièrement dans les messages proposés par les libraires. « En tant que parents et mères d'enfants du primaire, nos cœurs sont absolument brisés par une nouvelle fusillade dans une école [...] Il n'y a pas de mots pour décrire notre indignation, notre tristesse et notre crainte de l'inévitable prochaine fusillade de masse - un problème unique à notre pays développé », déclarent Tara Goldberg-DeLeo et Kristy Bodnar, propriétaires de la librairie Mystery Lovers Bookshop d'Oakmont.

Tandis que le Memorial Day est célébré ce lundi 30 mai - rendant hommage aux membres des Forces armées des États-Unis morts au combat -, la librairie a préféré orienter ses fonds vers l'association Sandy Hook Promise, organisation visant à mettre fin aux fusillades dans les écoles et à créer un changement de culture pour prévenir la violence et les autres actes préjudiciables aux enfants.

Books Are Magic, librairie de Brooklyn, a également remis au goût du jour son design Melt the Guns, créé par Carson Ellis, et disponible sur des t-shirts et imprimés. Les bénéfices seront reversés à l'association Everytown for Gun Safety, afin de soutenir leur travail de plaidoyer en faveur d'une politique de « bon sens » concernant les armes à feu.

Crédits : Carson Ellis / Books Are Magic

C'est finalement avec cette vitrine très émouvante que Chapter One Book Store, à Hamilton, a rendu hommage aux enfants morts à Uvalde.

« Célébrer les diplômés, pleurer les étudiants qui n'auront jamais leur diplôme. »

Du côté de l'édition, ce sont les groupes Penguin Publishing et Penguin Random House qui se sont associés à Everytown for Gun Safety, afin de soutenir le week-end #WearOrange - le 3 juin étant la journée nationale de sensibilisation à la violence armée.

Les fusillades de masse ne sont pas un problème récent aux Etats-Unis ; mais depuis 2010, le nombre de morts liés à ces drames ont augmenté. Sur la dernière décennie (depuis 2012), le magazine Mother Jones dénombre 539 victimes, soit plus qu'au cours des trente années précédentes. Vendredi 24 mai, la NRA, le principal lobby pro-armes, ouvrait son assemblée annuelle - atténuant, encore une fois, le lien de causalité entre la vente libre d'armes aux USA, et le nombre de morts annuels dans les fusillades scolaires.