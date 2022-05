Festival de Cannes 2022 : Le otto montagne reçoit le Prix du jury 

Production réunissant Belgique, France et Italie — ainsi que deux ânes — le film inspiré de ce roman italien sortira le 21 décembre 2022. L’ouvrage avait déjà été récompensé en Italie par le Premio Strega, équivalent du Goncourt dans le Bel Paese, en juillet 2017. Quelques semaines plus tôt, Le otto montagne avait également obtenu le prix Strega Jeunesse.

Entre deux garçons, amis pour la vie, les retrouvailles s’effectuent à l’âge adulte, se retrouvant avec l’idée de ne pas suivre les traces de leurs pères. Mais, en raison des vicissitudes et des choix auxquels ils sont confrontés, les chemins qu’ils décideront de prendre finiront toutefois par les ramener chez eux.

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant d’un village de montagne oublié de tous. Au fil des années, Bruno reste fidèle à sa montagne, tandis que Pietro est celui qui vient et repart. Leurs expériences leur font connaître l’amour et la perte, leur rappelant leurs origines et laissant leurs destins se dérouler, alors que Pietro et Bruno découvrent ce que signifie l’amitié éternelle.

Le film a obtenu cette récompense à Cannes, ex aequo avec EO, réalisé par : Jerzy Skolimowski. En voici les deux bandes-annonces. Le roman s’est vendu, en France, à 167 .392 exemplaires (données : Edistat). En avril dernier, est sorti Carnets de New York de Paolo Cognetti dans une traduction d’Anita Rochedy et en septembre 2021, La Félicité du loup (trad. Anita Rochedy).