Des lettres inédites de Marcel Proust paraitront le 9 juin

En Iran, le couple d'auteurs et de traducteurs Keyvan Mohtadi et Anisha Asadollahi a été arrêté le 9 mai dernier à leur domicile, sans qu'aucun fait de ne leur soit véritablement reproché. Déjà arrêtés et emprisonnés pour de courtes durées par le passé, Mohtadi et Asadollahi seraient visés par le pouvoir pour leur activité de militants pour les droits humains.