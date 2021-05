Le banquier Horace Finaly, ami et entremetteur de Marcel Proust

Le lot 272 de cette vente prouve la proximité d'Horace Finaly avec Marcel Proust, à travers 15 lettres autographes signées de ce dernier. Dans l'une d'entre elles, Marcel Proust demande à son camarade de l'aider à se débarrasser d'un amant un peu envahissant, en trouvant à celui-ci un poste loin de lui...

« Pour ce qui est de mon protégé je compte sur ta discrétion la plus absolue pour ne pas lui dire que c'est moi qui préfère qu'il fasse son stage initiateur sur place (là où tu croiras pouvoir l'envoyer) », explique ainsi l'écrivain dans une lettre non datée, sans doute envoyée entre 1920 et 1922.

« Il se présentera à la Banque de Paris de ma part jeudi à 5 heures comme tu l'as fixé. Tu verras si tu crois pouvoir lui fournir un emploi en Extrême-Orient, ou Afrique etc. Il le souhaite rémunérateur et ayant des perspectives d'avenir. Malheureusement, et tout en me gardant bien de le décourager d'avance, je crains beaucoup que sa nature qui ne changera probablement pas sous d'autres latitudes ne lui fournisse pas assez d'esprit de suite et qu'il ne prolonge pas beaucoup », poursuit Proust, impitoyable...

L'ensemble de lettres est estimé entre 40.000 et 50.000 €.

Une édition de luxe d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust sera aussi proposée à la vente (estimation 60.000-80.000 €), avec une dédicace de Proust à son ami.

« À mon cher ami d'autrefois et de toujours, Monsieur Horace Finaly, avec le souvenir ému des jours d'autrefois ».

Autre pièce remarquable, un des trois exemplaires existants de l'Édition seconde, reveuë & augmentée des Essais, en reliure d'époque de Michel de Montaigne (1533-1592), estimé entre 20.000 et 30.000 €, qui devrait particulièrement intéresser les bibliophiles.

Le lot 190, La Tauromachie, du peintre et graveur espagnol Francisco José de Goya (1746-1828), réunit les compositions de l'artiste sur les matadors, notamment Pedro Romero (1754-1839) et Pepe Hillo (1754-1801) et leurs affrontements avec les taureaux. L'estimation oscille entre 15.000 et 20.000 €.

Photographie : 15 lettres autographes signées, [1920-1922], à Horace Finaly ; 102 pages in-8, et une enveloppe, plus des documents joints ; le tout monté sur onglets et relié en un volume in-8 maroquin janséniste aubergine, dentelle intérieure, gardes de papier peigné, étui (P.L. Martin).

Essais de Messire Michel, Seigneur de Montaigne, Chevalier de l'Ordre du Roy, & Gentil-homme ordinaire de sa Chambre, Maire & Gouverneur de Bourdeaus. Edition seconde, reveuë & augmentée. A Bourdeaus, par S. Millanges Imprimeur ordinaire du Roy, 1582.