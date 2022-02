Les Essais de Proust, dans une édition spéciale de La Pléiade

En 1971, la Pléiade publiait Contre Sainte-Beuve précédé de Pastiches et mélanges et suivi de Essais et articles. Bien que l’édition qui paraît aujourd’hui remplace ce volume, elle est bien plus qu’une « nouvelle édition ». Son plan comme son titre (sans parler de son sommaire, considérablement enrichi) témoignent de ses intentions. Exit le triple intitulé dominé par le massif central du Contre Sainte-Beuve. Choisir le titre Essais, c’est reconnaître à la fois l’unité et l’incertitude générique de l’œuvre de Proust.

Comme le souligne Antoine Compagnon dans sa préface, Proust fut toujours partagé, dans son désir d’écrire, entre narration et réflexion. Son roman est riche de développements critiques. Son œuvre de réflexion connaît des développements romanesques. Pour désigner son projet sur Sainte-Beuve, il emploie le terme d’« essai », qui s’appliquait à des textes composés avec la plus grande liberté.

Sa préface à Sésame et les lys de Ruskin, « Sur la lecture » (1906), « n’est pas seulement une préface », note le critique du Figaro, André Beaunier, « mais un essai original, et délicieux, émouvant, plaisant, gai parmi les larmes, mélancolique avec discrétion ; les souvenirs s’y mêlent aux rêveries, la fantaisie à la réalité, comme dans l’âme d’un philosophe très sensible ». Première approche de l’art d’un essayiste singulier, ces lignes annoncent l’expérience unique qu’offre la lecture des essais de Proust.

Incertitude générique, donc : les Pastiches et mélanges reprennent en 1919 « Sur la lecture » et d’autres essais essentiels, mais aussi les pastiches de « l’affaire Lemoine », que Proust qualifie de « critique en action » et où le récit a sa place. Et c’est évidemment Contre Sainte-Beuve qui illustre le mieux la manière dont Proust se joue des genres ou dont les genres se jouent de lui. Dans sa première édition (1954), l’étude sur l’auteur des Lundis comporte des chapitres romanesques. Dans la seconde (1971), seules sont retenues les pages critiques. C’est que le projet de Proust est fondamentalement ambigu.

Il s’agit, certes, d’un essai, mais narratif : c’est dans le cadre d’une conversation avec sa mère que l’auteur entend critiquer la méthode de Sainte-Beuve. Mais voici que surgissent des personnages, Swann, les Garmantes ou Guermantes, un Montargis au profil de Saint-Loup, un Guercy qui annonce Charlus. Ces développements romanesques signent la fin du projet Sainte-Beuve et constituent un nouveau départ pour le roman que l’on sait. Ils expliquent, aussi, pourquoi Contre Sainte-Beuve n’existe que dans l’idée qu’on s’en fait. On propose ici un « Dossier du Contre Sainte-Beuve », titre et dispositif éditorial plus conformes aux manuscrits conservés.

Quant aux nombreux essais – ici plus nombreux que jamais – parus dans les revues et journaux du temps et non recueillis par Proust, ou encore révélés après sa mort, ils sont répartis en deux ensembles chronologiques, avant 1911 (année pendant laquelle Proust se consacre tout entier à son roman) et après. Ils ne font pas de Proust un journaliste. Ces textes destinés à la presse, critiques, études, chroniques, entretiens ou amples analyses, témoignent de l’ambition littéraire la plus haute. Ils sont l’accompagnement obligé de la Recherche.

Notons également qu’un tirage limité de À la recherche du temps perdu sortira, ce 14 avril, poursuivant la commémoration du centième anniversaire de la mort de l’écrivain.

Pour un nombre considérable de lecteurs, cette œuvre est à part, la référence, le Livre. Au catalogue de la Pléiade, le coffret réunissant ses quatre volumes fait figure de navire amiral. L’établissement du texte, l’appareil critique, les Esquisses qui révèlent le roman en formation rendent cette édition irremplaçable. Selon toute vraisemblance, ce n’est que par crainte de devoir acquitter un supplément de bagage que les voyageurs ne l’emportent pas plus souvent sur l’île déserte.

crédits photo : Yann Forget, CC BY SA 4.0