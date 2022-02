Antoine Compagnon élu à l'Académie française au fauteuil d'Yves Pouliquen

L'écrivain et professeur a été élu au premier scrutin avec quatorze voix, contre 12 pour le linguiste Jean Pruvost, nous apprend l'AFP. Âgé de 71 ans, ce fils de général s'est fait notamment connaitre du grand public grâce aux séries radiophoniques, Un été avec, ensuite publiées en livre aux éditions des Equateurs, où il aura successivement traité de Montaigne, Baudelaire, Pascal et Proust – dont il est un spécialiste reconnu.

Il tire également sa renommée universitaire d'essais comme Le Démon de la théorie, paru au Seuil en 1988, ou Les antimodernes - De Joseph de Maistre à Roland Barthes, édité chez Gallimard en 2005.

Antoine Compagnon a également occupé la chaire de littérature française moderne et contemporaine au Collège de France entre 2006 et 2021, après plusieurs expériences de professeurs, notamment en Angleterre et aux Etats-Unis. Si c'est en tant qu'essayiste qu'il est aujourd'hui salué, sa première publication en 1979 est un roman, Le Deuil antérieur.

Grand connaisseur de l'oeuvre proustienne, il participera activement aux festivités pour le centenaire de la mort de l'auteur d'A la recherche du temps perdu. Son prochain essai, qui sortira en mars, Proust du côté juif, paraîtra aux éditions Gallimard, et en avril, la Pléiade fera paraître Essais de Proust.

Une édition où seront rassemblés le Contre Sainte-Beuve et différents textes, essais et articles de l'auteur de la Recherche, le tout sous la direction d'Antoine Compagnon. Précédemment, outre Un été avec Proust, il a notamment publié Proust entre deux siècles paru en 1989, dirigé l'édition critique de Sodome et Gomorrhe pour la Pléiade, et celle des Carnets inédits.

Son dernier essai en date, La vie derrière soi - Fins de la littérature, est paru en septembre 2021 aux éditions Equateurs.

Crédits : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)