La nouvelle Bibliothèque Sorbonne Nouvelle ouvre ses portes

« Plus qu’un cadre d’étude, c’est un véritable lieu de vie, dont l’importance en cette période post-crise sanitaire est indispensable pour favoriser la réussite étudiante, et plus largement participer à la vie culturelle du quartier. » C'est en ces termes que l'université parisienne présente ce nouvel édifice.

Un nouveau campus

La BSN est située au cœur du nouveau campus Nation de l’Université Sorbonne Nouvelle, qui en a récupéré les clés le 20 décembre 2021. Les enseignements avaient lieu jusqu’à présent sur les sites historiques de Censier, Quartier latin et Dauphine, où étaient réparties les 10 anciennes bibliothèques de la Sorbonne Nouvelle.

La nouvelle Bibliothèque Sorbonne Nouvelle, c'est 450.000 livres, 1 100 BD, 8.800 films et séries en DVD et Blu-ray, 22.000 ebooks, 4200 revues en ligne, 194 bases de données. Mais également des importantes collections de livres anciens, lithographies, films documentaires et pédagogiques en format 16 et 35mm de la Cinémathèque centrale de l’enseignement public (CCEP). 1100 places assises sont disponibles sur 4 niveaux conçus pour être évolutifs et modulaires afin de s’adapter aux différents besoins des usagers.

Les étudiants pourront notamment profiter d'1 Biblio Café à l’entrée qui ouvrira prochainement, 38 salles insonorisées 22 carrels, 2 salles de formation d’une capacité de 25 personnes, et comme il est de coutume à présent dans les grands établissements, des espaces dédiés aux impressions, photocopies, scans, et prêt à chaque étage, ainsi que des prises électriques pour brancher son matériel numérique, outre les équipements numériques,

Si l’Ecole Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs (ESIT) s’est déjà installée sur le campus Nation depuis le 24 janvier 2022, la majorité des étudiants de la Sorbonne Nouvelle feront leur rentrée sur le Campus Nation en septembre 2022.