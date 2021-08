Rentrée des classes : le mobilier indispensable à la réussite scolaire

Changer son intérieur

Evacuer et s’évacuer devient important, de nos jours. On a tendance à emmagasiner les missions que la vie nous envoie sous forme de dossiers, et parfois on les accompli sans vraiment faire le tri. La rentrée fait partie des périodes de l’année où les choses à faire sont nombreuses, d’autant plus si l’on a des enfants, et il n’est pas facile de gérer et de s’y retrouver. Pour faire le tri, on peut demander à quelqu’un d’autre.

On n’entend pas par-là d’embaucher un majordome dont les tâches quotidiennes seraient de faire les vôtres, mais il existe une multitude d’applications qui se proposent de s’occuper d’une main de maître de la gestion de votre planning.Pour penser à autre chose et pimenter son quotidien, on peut aussi s’offrir un nouveau mobilier ou une nouvelle garde-robe. On parle d’intérieur, mais un joli meuble de jardin tout neuf, même en septembre, et la perspective de rentrer chez soi après le boulot prend une nouvelle ampleur.

Changer son soi intérieur

On a parlé d’intérieur de maison, mais l’intérieur de la tête est peut-être le plus important. Avez-vous déjà envisagé la méditation ? Il parait que 5 minutes de méditation tous les soirs permet d’évacuer le stress de la journée et de préparer son corps et son esprit au sommeil. Se réveiller en pratiquant le yoga est aussi une belle manière d’apprivoiser en douceur le traumatisme qu’est le réveil, parfois épée de Damoclès de nos rêves les plus doux, quand il n’est pas le sauveur de nos cauchemars les plus réels.

Prendre le temps de déjeuner à midi, minimum 30 minutes pour couper, permet aussi de se recentrer sur l’essentiel, c’est-à-dire : vous. On aurait tendance à se négliger et à vouloir aller plus vite que la musique, mais la slow life est un vrai concept qui veut que vous dictiez le rythme à votre vie et non l’inverse. En prenant le temps de se poser, on réfléchit mieux et on prend la pleine mesure du temps qui file.