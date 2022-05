La magie du cinéma s'applique-t-elle aux ventes et emprunts de livres ?

Pour choisir sur quels films travailler, l'équipe de BookNet Canada s'est appuyée sur les notes moyennes ainsi que sur le nombre de critiques postés sur les sites IMDb, Rotten Tomatoes et Metacritic pour chaque film. Ils ont ainsi retenu les 30 meilleures adaptations pour chacune des années 2020 et 2021. On retrouve pour 2020 des titres aussi variés que Birds Of Prey, Le Diable tout le temps, Enola Holmes, Demon Slayer ou bien Artemis Fowl. Pour 2021, on pourra noter l’inoubliable Dune, mais aussi Nomadland, House of Gucci ou encore Nightmare Alley.

BookNet Canada a réuni et comparé les données du service national de suivi des ventes pour le marché canadien du livre de langue anglaise, SalesData. Ainsi que de l’outil national d’analyse de la collection et de la circulation en bibliothèque, LibraryData.

Afin de comparer les ventes de livres canadiens et la circulation de ces mêmes ouvrages dans les bibliothèques canadiennes, les ISBN liés à chaque adaptation ont avant tout été extraits des grappes de données de LibraryData. Cette même liste d’ISBN a ensuite été utilisée pour collecter les données de SalesData.

Car le système de stockage des ISBN diffère d'une base de données à l'autre. Alors que SalesData rassemble des données pour chaque ISBN de manière individuelle, LibraryData fonctionne avec des regroupements d’ISBN. Ces derniers peuvent contenir un nombre illimité d’ISBN liés à un titre ou à une série de livres.

Ces 60 adaptations de livres en films représentaient un total de 933 ISBN, une seule adaptation pouvant être liée à un nombre compris entre 2 et 100 ISBN avec une moyenne de 16 ISBN associés par film. Une fois les ISBN correctement extraits, ne restait plus qu’à comparer les différences de résultats entre les ventes et la circulation en bibliothèque des titres liés aux adaptations cinématographiques.

De l’écran à la page

Si les amoureux des livres sont connus pour affirmer que « le livre est meilleur que le film », une chose est sûre, le film aura donné envie de lire les livres aux spectateurs des 60 adaptations. Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la vente des titres de 12 semaines avant à 12 semaines après la sortie de leurs films respectifs. Assez explicite, il permet de noter un pic d’augmentation significatif entre une semaine avant et après la sortie des longs-métrages.

Pour la circulation en bibliothèque, les choses se passent légèrement différemment puisque la capacité de diffusion d’un établissement est limitée au nombre d’exemplaires qu’elle détient dans sa collection. C’est pourquoi il vaut mieux s’intéresser aux chiffres de réservations plutôt qu’aux prêts à proprement parler, ce que propose le graphique ci-dessous. Et en effet, si les prêts sont restés relativement stables, les réservations elles ont fait un bond de 89 % sur l’ensemble de la période. On note toutefois un petit décalage : les réservations commencent à augmenter 4 à 5 semaines après la sortie cinéma...

Les conséquences de la pandémie

Les années 2020 et 2021 ont été marquées par les multiples confinements et restrictions, pour les librairies comme pour les cinémas. Pour quel impact sur les ventes et circulations en bibliothèques des titres adaptés en films ? C’est ce que nous montre le graphique ci-dessous en ce qui concerne les ventes. Si l’évolution semble suivre le même cours, les ventes font un bond de 127 % après la première semaine en 2021 contre seulement 52 % en 2020.

Comme le montre le graphique ci-dessous, l’effet est sensiblement identique pour ce qui est des réservations en bibliothèque. On remarque une hausse régulière dans les deux cas qui atteint 53 % en 2020 et jusqu’à 133 % supplémentaires en 2021. À noter cependant que la fermeture prolongée des établissements et les difficultés d'accès durant la pandémie peuvent également expliquer ce décalage.

L’importance du genre

Parmi ces soixante adaptations cinématographiques, plusieurs genres étaient représentés. 42 % des titres s'apparentaient à la fiction adulte, 32 % d’entre eux à la littérature jeunesse et jeunes adultes et enfin les 27 % restant relevaient de la non-fiction. Et, là encore, on remarque de légères différences en matière de vente des suites de leurs adaptations sur grand écran.

En effet, les titres de fictions ont connu le plus grand succès le plus rapidement après leur sortie puisqu’ils culminent à + 589 % au cours de la première semaine. Puis viennent les ouvrages jeunesse et jeunes adultes dont les ventes augmentent de 155 % au cours de la première semaine également. Pour la non-fiction, il faut attendre la troisième semaine après leur sortie en salle pour remarquer une augmentation constante de 283 %.

Pour la circulation en bibliothèque, comme le montre le graphique ci-dessous, les réservations sont beaucoup plus tardives. Notamment pour les titres de fiction qui gagnent 70 % entre la 8e et la 9e semaine après leur sortie en salle.

Qu'un film soit adapté d'une série de livres ou d'un titre individuel fait également une différence. Ici, 73 % des films ont été adaptés à partir de titres individuels et 27 % ont été adaptés de la série de livres. Et malgré cela, les séries de livres se sont mieux vendues, en connaissant même plusieurs pics au cours des 12 semaines suivant leurs sorties, que les titres individuels, comme l'illustre le graphique ci-dessous.

Si cela restait à prouver, on peut donc affirmer que l'adaptation cinématographique a bien une incidence, et des plus positives, sur les ventes et emprunts du texte dont elle est tirée.

Crédits photo : illustration - Krists Luhaers / Unsplash