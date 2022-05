Disparition d'Innocent Bahati : pour “une enquête sérieuse, impartiale et concluante

« Un tel gaillard de 2 mètres et plus de 100 kg ne disparait pas comme ça, ce n’est pas comme s’il pouvait se cacher ou passer inaperçu » affirmait l'un de ses amis au journal rwandais Jambo News. Pourtant, celui qui est aujourd'hui l'un des poètes contemporains les plus populaires du Rwanda reste introuvable.

Malgré l'appel de nombreuses organisations et personnalités, comme Margaret Atwood ou Human Rights Watch, Innocent Bahati n'a jamais réapparu. Et si le Bureau d'Investigation du Rwanda (RIB) affirme qu'une enquête est en cours, les résultats de cette dernière sont très faibles.

Nombre de ses soutiens craignent ainsi une répression du pouvoir en place, le poète ayant critiqué et dénoncé la situation difficile des jeunes chômeurs dans son dernier poème, « Mfungurira » ou « Nourris-moi », publié le 10 janvier 2021.

Peu de temps après la publication, le 7 février 2022, d'une lettre ouverte de l'organisation PEN International, le porte-parole du RIB affirmait qu'il « a été établi qu’il [Innocent Bahati] travaillait avec des individus et groupes hostiles au gouvernement rwandais en Belgique et aux États-Unis, et dont il a reçu un soutien financier ». Ce 18 février 2022, les enquêteurs annonçaient qu'il serait parti en Ouganda, où il avait des contacts réguliers avec des groupes « anti-Rwanda ».

Dans une nouvelle lettre ouverte adressée à Paul Kagame, les centres PEN africains dénoncent « la désinvolture des commentaires émis par les autorités gouvernementales rwandaises concernant la disparition de Bahati ». Malgré une promesse de diffusion des conclusions après la publication de la lettre ouverte en février dernier, très peu d'éléments ont été communiqués.

« Nous suspectons les autorités rwandaises d'être responsables de la disparition de Bahati en guise de représailles pour les opinions critiques qu'il a exprimées à travers sa poésie de manière créative et non violente », précise la tribune, qui conteste « les tentatives des autorités de votre gouvernement visant à invalider l’excellente renommée de Bahati en tant que poète et ce qui s'apparente dans les rapports des médias à des efforts destinés à le stigmatiser, le discréditer et le traiter comme un criminel ».

En effet, un mois après l'annonce de sa disparition, le 21 mars 2021, le secrétaire d'État rwandais chargé de la culture déclarait « […] celui qui n'a rien à perdre peut franchir les lignes, et celui qui n'a pas de garde sortira du droit chemin. Quand la poésie s'égare, elle peut tromper le public. »

Le consultant Théophile Mpozembizi a interpellé le président Paul Kagame sur Twitter concernant la disparition de Bahati, mais aussi sur le génocide Tutsi, en 1994, au Rwanda.

« La famille, les amis, les fans de Bahati ainsi que la communauté des écrivains, poètes, musiciens et artistes d'Afrique et du monde entier souhaitent savoir où se trouve Bahati, pourquoi il ne leur est pas rendu, ou ce qu'il est advenu de lui », demandent les signataires de la tribune.

« En cas de décès, nous demandons aux autorités rwandaises d’en divulguer pleinement et publiquement les causes, de permettre la réalisation d’une enquête indépendante, de ne pas entraver cette enquête et de faire en sorte que les responsables répondent de leurs actes. »

La tribune, signée par les clubs PEN du Nigeria, Ouganda, Zimbabwe, Ethiopie, ou encore d'Afrique du Sud, est accessible à cette adresse.

Crédits : Innocent Bahati en 2019 (capture d'écran, Youtube)