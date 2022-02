Disparition du poète Innocent Bahati : une lettre ouverte adressée au président Kagame

Cela fait maintenant plus d'un an que le poète et professeur de technologie Innocent Bahati a été déclaré disparu par l'organisation Human Rights Watch. Critique du gouvernement, il écrit autour de sujets épineux au Rwanda, tels que la crise migratoire, la pauvreté ou l'Église.

À LIRE: au Rwanda, l'inquiétante disparition du poète Innocent Bahati

Selon PEN International, le poète a été aperçu pour la dernière fois le 7 février 2021 dans sa chambre d'hôtel, dans le district de Nyanza, une province du sud du Rwanda. Son absence, rapportée pour la première fois le 9 février, avait fait l'objet d'un non-lieu par les autorités, qui affirmaient ne pas avoir Bahati sous leur garde.

Un an plus tard, le monde littéraire tente de faire, à nouveau, émerger l'affaire : une lettre ouverte au président rwandais, Paul Kagame, a été publiée le 7 février 2022 par l'association PEN International. Parmi les signataires, on retrouve ainsi Margaret Atwood, Gioconda Belli ou encore Salman Rushdie.

« Nous, les écrivains, poètes et artistes soussignés d'Afrique et du monde entier, voudrions exprimer tous ensemble notre grave préoccupation quant à la vie et au sort du poète rwandais Innocent Bahati, porté disparu depuis le 7 février 2021 » : l'inquiétude est palpable à la lecture de la lettre, car « un an plus tard, Bahati est toujours porté disparu et sa situation inconnue », et « qu’il semblerait qu’il n’y ait aucun progrès dans l'enquête ».

Une inquiétude légitime, puisqu'un mois après l'annonce de sa disparition, le 21 mars 2021, le secrétaire d'État rwandais chargé de la culture déclarait « […] celui qui n'a rien à perdre peut franchir les lignes, et celui qui n'a pas de garde sortira du droit chemin. Quand la poésie s'égare, elle peut tromper le public. […] ».

Innocent Bahati avait commencé à publier ses poèmes en 2013. Teintés d'humanité, liés à sa personnalité attachante, ses écrits avaient fait de lui l'un des poètes rwandais les plus populaires. En 2016, il remporte le concours de poésie Kigali vibrates with poetry avec son poème Rubebe, qui témoigne des lamentations d’un jeune orphelin s'adressant à Dieu.

Dans son poème Muvuniy, disponible dans la vidéo ci-dessous, il s'adresse à son fils, critiquant les dérives de la société rwandaise, tout en souhaitant lui transmettre des valeurs d'humanisme et de bravoure.

Selon les signataires de la lettre ouverte, « la constitution du Rwanda garantit la liberté d'expression, avec des garanties suffisantes contre l'utilisation arbitraire du pouvoir de l'État pour supprimer ce droit. Le Rwanda est également tenu, en vertu de la législation et des normes internationales relatives aux droits de l'homme, de garantir le droit à la liberté d'expression, y compris la liberté artistique. »

Demandant une intervention de la part du président rwandais, les écrivains concluent : « La poésie n'est pas un crime. Le monde attend d'entendre à nouveau la voix d'Innocent Bahati. »

Crédits : Innocent Bahati Rubebe / Facebook