Z comme Zombies adapté en film par le trio canadien RKSS

Jerry Frissen, Guy Davis et Jorgue Miguel avaient imaginé ensemble Les Zombies qui ont mangé le monde. Également paru sous le titre Z comme Zombies, la série a été publiée dans les pages de la revue Métal hurlant en 2003. Près de 20 ans plus tard, elle est sur le point d’être adaptée sur grand écran.

Le film d’apocalypse zombie est réalisé par un autre trio, les Canadiens de RKSS : Anouk Whissel, Yoann-Karl Whissell et François Simard. On leur doit déjà les films Turbo Kid (2014) et Summer of ’84 (2018), tous deux présentés au Sundance Film Festival.

We are Zombies se déroule dans une ville envahie par les « non-vivants » — des zombies inoffensifs — où trois bons à rien en quête d’argent facile doivent faire face à des rednecks et à une mégacorporation maléfique pour sauver leur grand-mère kidnappée.

Le tournage a débuté le 29 mars sur plusieurs sites autour de Montréal et devrait se terminer le 5 mai. Alexander Nachi, Megan Peta Hill et Derek Johns incarnent les personnages principaux. Jean-Philippe Bernier est le directeur de la photographie, Sylvain Lemaître le chef décorateur. Un teaser promotionnel sera dévoilé au Festival de Cannes 2022.

We Are Zombies est produit par Christal Film Productions, Full House (un label Bosalino Productions et Maneki Films) et Sparkling, la société sœur de Humanoids, en collaboration avec Kinology.

Borsalino Productions / Fullhouse ont récemment produit le film d’aventures King, sorti au cinéma en février 2022, et Pourris Gâtés avec Gérard Jugnot, récemment devenu la comédie non anglophone la plus regardée sur Netflix. Du côté de Sparkling, c’est Pierre Spengler, à qui l’on doit notamment la trilogie Superman avec Christopher Reeve, qui s’occupe de la production.

La société de production montréalaise Christal Film fait partie des principaux acteurs de l’industrie cinématographique québécoise et canadienne, avec plus de 30 titres produits depuis sa création, parmi lesquels Les 3 P’tits Cochons (2007), Louis Cyr (2013), et Dans la brume (2018). Sa filiale, Les Films Opale, distribuera le film au Canada.

Le film est soutenu par la SODEC, Telefilm Canada, la Sofitvcine, La Banque Postale Image, Cofimage, le crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique et télévisuelle québécoise, Eurimages, Cofinova , et le Crédit d'Impôt pour Production cinématographique ou magnétoscopique Canadienne.

Crédits photo : Première image du tournage. Les trois personnages principaux sont incarnés, de gauche à droite, par Derek Johns (Freddy), Alexandre Nachi (Karl) et Megan Peta Hill (Maggie).