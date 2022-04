Japon : les librairies partagées comme lieux de connexion

À une période où le nombre de librairies classiques diminue de plus en plus au Japon, il est de bon augure de voir ces librairies partagées venir à la rescousse du paysage littéraire. En mai 2020, se recensaient 11.000 établissements classiques à travers le pays : ce chiffre a diminué de moitié au cours des 20 dernières années selon une enquête menée par la société de recherche sur les librairies Almedia et Bunka News Co rapporte Mainichi.

Sharing is caring

Le modèle participatif présente alors plus d’un avantage. Outre qu'il dynamise la communauté locale, il encourage les échanges entre les propriétaires et les clients, il contribue également à animer les rues commerçantes des villes dans lesquelles il se développe. On compterait une quarantaine de ces établissements aujourd'hui.

L’une des plus récentes à avoir ouvert se situe à Itoshima, dans la préfecture de Fukuoka. Elle est en activité depuis septembre 2021 sous le nom de « Itoshima no Kao ga mieru Honya-san » (« Librairie représentant le visage d’Itoshima ») et s'est installée tout près de la gare JR Chikuzen-Maebaru.

Au total, ce sont 100 compartiments d’environ 30 cm2 qui sont disponibles sur les grandes étagères en bois, chacun pouvant accueillir le stock de son propre propriétaire en vue de les vendre. Et il ne semble pas y avoir de profil type parmi les participants. On peut y découvrir les recommandations d’étudiants à l’université comme de personnes âgées.

Le magasin de Fukuoka est tenu par deux ex-employés de grandes sociétés commerciales originaires de Tokyo : Maki Nakamura, ancienne présidente d’une entreprise de logistique et maintenant consultant en gestion ainsi que Ryota Odo, qui gère maintenant un dortoir étudiant. Après avoir déménagé à Itoshima et voulant entrer en contact avec les locaux, ils ont importé le principe de librairie partagée depuis la capitale jusqu’à leur nouveau fief.

Relier les lecteurs

Il n’y a que quelques règles à suivre pour rejoindre cette grande communauté. Tous les participants doivent payer des frais d’inscription de 1500 à 2000 yens soit entre 11 et 15 €. Par la suite, une cotisation du même montant est due chaque mois pour la location de l’espace de vente. En contrepartie, chacun à son tour doit s’occuper de la boutique au moins une fois par mois. Pour le reste, le vendeur est libre de fixer ses propres prix, mais une commission de 50 yens (environ 0,40 €) est retenue sur chaque article vendu.

Plusieurs propriétaires se retrouvent souvent sur place pour organiser des évènements et des rencontres entre passionnés de lecture. D’ailleurs, preuve du succès du concept, il y a pour le moment beaucoup plus de potentiels vendeurs que d’espaces de vente disponibles, donnant lieu à une longue liste d’attente.

Un établissement similaire a déjà ouvert ses portes en octobre 2021 à Yamaguchi, dans la préfecture éponyme, redynamisant la rue commerçante de la ville. La boutique étant en évolution constante, il n’est pas rare que les passants se déplacent uniquement pour venir voir les nouveautés de la « Hony-Ra Do ».

Tenu par Haruki Ito, professeur d’économie de l’Université Kanto Gakuin, la librairie dispose de 30 étagères d’environ 8m2 et fonctionnement est le même qu’à Fukuoka. Après avoir payé les frais d’inscription ainsi qu’un « loyer » mensuel, chaque propriétaire est libre d’exposer ce qu’il souhaite au prix qu’il désire.

Ko Nakanishi, un des précuseurs du mouvement avec la Book Mansion à Kichijoji en 2019 à Tokyo, a déclaré : « J'ai lancé une librairie partagée parce que je pensais que cela pourrait être une nouvelle façon de gérer une entreprise, mais ces librairies sont devenues des lieux qui relient les gens, et récemment elles sont appelées librairies communautaires. »

Crédit : Photo d'illustration - Linh Nguyen / Unsplash