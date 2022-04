Décès d'Evgeniy Bal, vétéran et écrivain russe, torturé durant trois jours

La raison de son arrestation, alléguée par les autorités russes, tournerait autour de photos compromettantes de lui avec l’armée ukrainienne. Selon Pavlo Kushch, premier secrétaire de l’Union nationale des journalistes d’Ukraine, dont Bal faisait partie, son domicile a été « saccagé » et l’écrivain aurait été emmené « au sous-sol », où il aurait été sévèrement battu et torturé pendant trois jours avant d’être relâché.

Les agresseurs ont libéré le journaliste le 21 mars avec ces mots « nous ne sommes pas en guerre avec les vétérans des flottes de l’URSS. » Mais Bal ne se remettra pas de ses blessures et décède le 2 avril dernier des suites des actes de torture.

« Capitaine de 1er rang à la retraite, le sous-marinier Evgeniy Bal a écrit et publié ces dernières années des livres et des mémoires. Depuis le début de la guerre dans le Donbass en 2014, il a été activement impliqué dans l’aide aux militaires et aux civils » a tenu a rappelé l’UNJU.

Et d’ajouter que Bal tenait souvent des réunions avec des marines, des gardes-frontières navals, des soldats du régiment Azov et de nombreux autres militaires qui défendaient Marioupol et l’Ukraine.

L’Union nationale des journalistes d’Ukraine exprime ses condoléances pour le décès de leur collègue en appuyant sur le fait que la Russie persécute délibérément les journalistes ukrainiens dans les territoires temporairement occupés. « L’arrestation illégale et le passage à tabac qui a entrainé la mort de notre collègue de 78 ans sont des crimes de guerre commis par les occupants qui doivent être sévèrement punis. »

L’UNJU ajoutait que depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février dernier, ce ne sont pas moins de 20 journalistes, de médias locaux comme étrangers, qui ont perdu la vie. « Cette guerre n’épargne personne », explique le syndicat avant de détailler la liste des vingt noms des journalistes ayant trouvé la mort dans l’exercice de leur fonction ou autre.

Le Global Forum for Media Development, un réseau de soutien international, a publié une déclaration signée par 167 médias condamnant « les attaques de la Russie contre la liberté de la presse et la liberté d’expression en Ukraine ». Et d’ajouter « le ciblage, la torture et le meurtre de journalistes sont odieux et doivent cesser. »

En Russie, près de 150 journalistes auraient fui le pays et 40 médias ont déjà bloqué ou suspendu leurs opérations depuis le début de la guerre. Les autorités russes ont intensifié leur campagne pour faire taire ce qui reste des voix indépendantes dans le pays, notamment en introduisant une loi menaçant d’emprisonnement toute diffusion de « fausses nouvelles » sur la guerre.

Crédit : Facebook