Ce que l'extrême droite fait au livre

Avec 8.133.828 voix, Marine Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle, face au président sortant, Emmanuel Macron, qui a obtenu 9.783.058 suffrages le 10 avril dernier. Les deux candidats, qui se faisaient déjà face pour le second tour de l'élection présidentielle 2017, poursuivent désormais leur campagne et préparent le débat du 20 avril prochain, peut-être aussi décisif que celui qui avait quelque peu affaibli la position de Marine Le Pen il y a cinq ans.

La possibilité d'un gouvernement d'extrême droite, après cinq années de présidence d'Emmanuel Macron, semble plus réelle encore qu'en 2017. Aussi faut-il rappeler quelques faits sur l'extrême droite, son idéologie et ses obsessions politiques, dangereuses pour la démocratie... et le livre.

Censures et contrôle dans les bibliothèques

En France, les bibliothécaires ont malheureusement été les principales victimes des politiques d'extrême droite, puisque cette idéologie est — pour l'instant — parvenue à conquérir uniquement des municipalités. Le cinquième épisode du podcast de la bibliothèque Louise Michel, Passion Pilon, autour du thème « Désobéir », propose un aperçu glaçant de ce que l'extrême droite met en œuvre dans les établissements de lecture publique.

Les « interventions directes sur les acquisitions et la politique documentaire » sont récurrentes du côté de l'extrême droite. Plusieurs bibliothécaires, dans Passion Pilon, font état d'actions des élus sur les titres achetés par les bibliothécaires. L'un d'entre eux, dans le sud de la France, fait état d'ouvrages de poésie et de théâtre d'auteurs du Maghreb « systématiquement censurés », avec l'intervention directe du directeur des affaires culturelles sur les commandes.

L'introduction de journaux extrémistes comme Rivarol et Présent s'accompagnait d'une censure tout aussi totalitaire : les livres de la collection La Noire, de la maison Gallimard, étaient ainsi censurés, car les élus s'imaginaient... que tous les auteurs de ces livres étaient noirs. « Comique, mais dramatique », commente le bibliothécaire auprès de Passion Pilon.

Le pouvoir donné à l'extrême droite débouche aussi sur la création d'un « réseau », avec la banalisation des pensées réactionnaires, racistes ou homophobes : « Les contenus en rapport avec les questions de genre ou d’homosexualité et d'homoparentalité sont davantage victimes de tentatives réussies ou non de censure s’agissant des livres pour enfants. Ainsi un blogueur d'extrême droite disposant de relais locaux a dénoncé au milieu des années 2010 la présence dans une série de bibliothèques de livres pour enfants abordant ces questions », rappelait l'Association des bibliothécaires de France dans un entretien, en décembre 2021.

Outre ces interventions directes ou indirectes, les bibliothécaires font état de baisses drastiques de budget : une fois les ouvrages très demandés achetés, « qui ne sont pas forcément sur le champ politique », les sommes ne permettaient plus de proposer des ouvrages plus contestataires... Un autre outil de censure, finalement.

Plus récemment, la mairie du Blanc-Mesnil a mis en place un autre système d'intervention au sein des collections, en confiant une partie de la politique d'acquisition à un logiciel (!), Alexandre & Aristote, porté par Sarah Knafo et Alexandre Galien. La première est une proche d'Éric Zemmour, ce qui a d'ailleurs poussé le second à quitter le projet. Alexandre & Aristote, pour sa part, réalise des propositions d'acquisition très à droite, avaient relevé plusieurs observateurs, dont des bibliothécaires.

Obstacles à la liberté de publication

Non contents d'intervenir dans la lecture publique, les politiques et partisans de l'extrême droite font état, assez ouvertement, de leur volonté de censure de certains discours. Lors de sa campagne, le candidat d'extrême droite Éric Zemmour, désormais soutien de Marine Le Pen, avait ainsi prévenu : « Moi, président, je menacerais les éditeurs de livres scolaires qui font la propagande féministe, antiraciste et je les obligerais à respecter les consignes qui seront données par mon ministère de l’Instruction publique. »

Dans le monde : censures et polémiques

Plusieurs pays du monde offrent malheureusement des illustrations de ce que l'extrême droite ou une idéologie réactionnaire peut donner, une fois au pouvoir. En Hongrie, le Premier ministre Viktor Orbán, avec lequel Le Pen affiche sa proximité, fait figure d'exemple particulièrement frappant.

Sa politique homophobe a en effet rejailli sur les ouvrages destinés à la jeunesse, avec des textes de loi visant spécifiquement certains titres. Une députée d'extrême droite avait même déchiré un ouvrage en pleine conférence de presse, avant de recevoir le soutien d'Orbán, qui se disait choqué par une « propagande homosexuelle »... Il y a quelques jours, Orbán a même instrumentalisé ces ouvrages pour la jeunesse à l'occasion d'un référendum, parallèlement aux élections législatives.

À LIRE: Hongrie : Proust, Shakespeare, Rimbaud, interdits par une loi homophobe

En Pologne, l'obsession identitaire de l'extrême droite a donné lieu à une polémique plutôt amusante : un élu d'extrême droite du conseil municipal d'Ostrołęka s'est ainsi dressé contre les noms donnés à des arbres, arguant qu'ils n'étaient pas assez polonais. Or, ces noms étaient tirés de The Witcher, la saga fantasy de l'écrivain polonais Andrzej Sapkowski...

En 2019, en Italie, les auteurs Zerocalcare et Roberto Saviano avaient fait les frais du comportement totalitaire du maire de la ville d'Aquila Pierluigi Biondi, qui refusait de « dépenser 700.000 € en quatre jours pour un festival de gauche », au prétexte que les idées des auteurs n'allaient pas dans son sens et celui du parti d'extrême droite dont il est membre, Fratelli d’Italia.

Terminons avec l'homophobie patente de l'ancien maire de Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, proche de Jair Bolsonaro : avant qu'il ne soit destitué en raison de soupçons de corruption, il s'était distingué, en tant que maire, par une vaste polémique liée au baiser échangé par deux super-héros, dans un comic Marvel. Crivella avait ordonné la présentation des livres abordant l'homosexualité sous un plastique opaque, prétextant vouloir « protéger la jeunesse ».

Dans la catégorie politique réactionnaire, il serait aussi utile de citer la vague de censure de livres aux États-Unis, sorte de contrecoup du départ de Donald Trump : bibliothèques publiques et scolaires sont visées par des demandes de retrait d'ouvrages sur ou écrits par des personnes se revendiquant LGBTQIA+, afro-américaines ou étant issues de la diversité.

Dossier : Présidentielle 2022 : les propositions des candidats pour le livre

Photographie : Marine Le Pen en 2016 (European Parliament, CC BY-NC-ND 2.0)