The Witcher : en Pologne, des arbres nommés Geralt et Yennefer font polémique

En novembre 2020, le conseil des jeunes de la ville d'Ostrołęka proposait de renommer plusieurs arbres remarquables de la ville, en mettant à l'honneur l'œuvre fantasy d'Andrzej Sapkowski, The Witcher. Saga littéraire appréciée des amateurs, elle s'est fait encore plus largement connaître avec des adaptations en jeux vidéo, par le studio polonais CD Projekt, puis en série, par Netflix.

Autrement dit, la ville souhaitait reconnaître l'influence et la longévité de la saga de l'écrivain polonais. Ce dernier, contacté par les jeunes, avait d'ailleurs salué l'opération, et témoigné de son enthousiasme. Nommer les arbres d'après des personnages littéraires permettrait, d'après la proposition du conseil des jeunes, de « susciter un plus fort attachement et une attention plus grande » à l'égard de ces monuments naturels.

Quelques mois plus tard, en mars, la proposition fut votée par le conseil municipal, recueillant l'adhésion générale ou presque, avec deux abstentions et un vote contre.

Ostrołęka abrite donc désormais Geralt, Yennefer, Cirilla, Triss, Dandelion, Vesemir, des chênes, et Regis, un frêne, nommés d'après les personnages de la saga.

Avec un peu de retard à l'allumage, un membre du conseil municipal, classé à l'extrême droite (Prawo i Sprawiedliwość, PiS, Droit et justice), Ryszard Żukowski, vient d'allumer les feux de la polémique, qui, heureusement, ne devraient pas vraiment entamer les bois remarquables.

« Je prends la parole, car je m'inquiète de l'usage de noms qui n'ont aucun rapport avec la langue polonaise », affirme l'élu, exploitant encore et toujours le filon nationaliste de l'extrême droite. « En 1999, une loi sur la protection de la langue polonaise a été votée, et elle s'applique sur son usage, y compris pour le choix des noms. Je me demande si nous sommes tous au fait de cette loi. »

Faut-il le préciser, Ryszard Żukowski avait voté contre la proposition du conseil des jeunes, et propose un argument fulgurant pour justifier sa position. Selon lui, « les chênes et les frênes doivent porter des noms masculins, et des noms féminins ont été proposés. Ces choix reflètent une orientation politiquement correcte », prétend encore Żukowski...

Heureusement pour les habitants d'Ostrołęka, la proposition est votée, et les arbres The Witcher sont là pour un moment...

via Onet, Rozrywka

Photographie : le chêne nommé Yennefer, Sandra Karina Gwiazda, via Facebook