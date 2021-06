Hongrie : Proust, Shakespeare, Rimbaud, interdits par une loi homophobe

Le pouvoir hongrois manifeste encore un peu plus son hostilité à la liberté d'expression et, par la même occasion, à l'égard des personnes homosexuelles ou transgenres. Fidesz, le parti du Premier ministre Viktor Orbán a en effet vu sa proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale, grâce au soutien de l'extrême droite, via le parti Jobbik.

Csaba Domotor, député et secrétaire d'État parlementaire pour le parti Fidesz, a présenté la loi comme une mesure destinée à « protéger les enfants » auprès de l'Associated Press, mais la Commission européenne et plusieurs ONG ne sont pas dupes.

La loi vise en effet les contenus éducatifs et les programmes audiovisuels, notamment, mais aussi les enseignements prodigués par les professeurs, en interdisant l'évocation d'une sexualité autre qu'hétérosexuelle. Des amendements visent aussi les personnes transgenres, et proscrivent leurs présences dans les contenus destinés aux enfants de moins de 18 ans, ainsi que dans les programmes scolaires.

L'ensemble de la loi est présenté comme un outil de lutte contre la « pédophilie », et introduit notamment un registre, consultable en ligne, des personnes condamnées pour pédophilie.

Une atteinte à la liberté d'expression

Le régime d'Orbán, figure du populisme de l'Europe de l'Est, entretient depuis des années son homophobie et sa transphobie, mais l'adoption de cette loi inquiète particulièrement la Commission européenne et diverses associations et ONG.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a indiqué dès le mercredi 16 juin qu'une enquête était en cours pour déterminer si cette législation contrevenait au droit communautaire. « Personne ne devrait subir de discrimination à cause de son orientation sexuelle », a -t-elle souligné.

Une douzaine d'organisations hongroises ou disposant d'antennes dans le pays ont dénoncé, dans un communiqué commun, une loi qui « va clairement à l'encontre de la liberté d'expression, du droit à la dignité humaine et à l'égalité de traitement ».

L'Union internationale des éditeurs (UIE), la Fédération des éditeurs européens et la Fédération européenne et internationale des libraires appellent de leur côté le président hongrois, János Áder, à soumettre la loi au Conseil constitutionnel, pour en retoquer les éléments discriminatoires.

Les éditeurs et libraires hongrois, réunis en association, ont dénoncé une mesure « inquiétante et mal préparée ». « Notre organisation soutient pleinement la protection des enfants et des mineurs, mais en aucun cas l'amalgame entre la pédophilie, qui est un crime, et l'orientation sexuelle, qui est un droit humain fondamental. Au lieu de fournir une plus grande protection aux enfants, la nouvelle loi, ainsi adoptée, crée des conditions pour restreindre la liberté des arts et de l'expression, l'édition et la distribution de livres », indique l'organisation.

D'après les éditeurs et libraires locaux, les expressions « description de contenus sexuels narcissiques » et « description de changement de genre », qui recouvrent des éléments interdits, censurent de fait des œuvres d'art hongroises et étrangères. Les textes de Mihály Babits, Sándor Weöres, György Faludy, Verlaine, Rimbaud, Ovide, Shakespeare, Thomas Mann ou Marcel Proust seraient ainsi interdits...

Une politique homophobe bien installée

Les attaques homophobes de Viktor Orbán ne sont pas nouvelles. Fin 2020, le Premier ministre hongrois avait attaqué un ouvrage pour la jeunesse, Meseország mindenkié (Le pays des merveilles est ouvert à tous), publié par l'association Labrisz, qui défend les droits des personnes homosexuelles.

Dans ce livre, plusieurs contes pour les enfants sont réécrits, pour y intégrer des personnages de différentes origines, handicapés ou d'orientations sexuelles autres qu'hétérosexuelle. « Pour résumer ma pensée », avait souligné Orbán à propos de l'ouvrage, « laissez nos enfants tranquilles ».

L'hostilité à l'égard des personnes homosexuelles et transgenres, ou vis-à-vis des œuvres les évoquant, s'est faite plus franche en janvier 2021, avec l'obligation imposée par le gouvernement d'apposer un avertissement sur la couverture de ce même livre de contes...

Photographie : Budapest Pride, en 2015 (Justin van Dyke, CC BY 2.0)