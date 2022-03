Les Imparfaits : société hyper-contrôlée et intelligence artificielle  

Cas est un jeune homme d’une banalité effarante. Les interactions sociales sont pour lui une tare, au point de préférer s’enfermer chez lui pendant des jours entiers à vivre dans une réalité virtuelle – quitte à peu dormir, mal manger. Peu d’amis, pas de relation amoureuse stable, et une vie familiale éparpillée, loin d’être idéale. Il se réalise à moitié dans son travail, n’aime pas l’exercice physique en dehors de quelques balades à vélo – et une expérience désastreuse de nage en mer.

Plus que tout, il semble habité d’un vide qu’il ne sait pas comment combler.

Un tel profil, à première vue, ne le voue pas à être endoctriné dans le mouvement d’insurrection des Imparfaits, ces êtres qui vivent à la marge, sans Gena, sans connexion au système du gouvernement. Rien, dans les observations de sa propre Gena, ne semble diriger vers une telle conclusion. Pourtant, la réalité est toute autre.

Au fil des chapitres, cette intelligence artificielle dévoile la jeunesse de Cas, ainsi que les mois, semaines, jours qui ont précédé sa disparition, sa déconnexion totale, dans l’espoir de comprendre comment les choses ont ainsi viré au cauchemar.

Ce roman que nous offre Ewoud Kieft s’attaque à plusieurs thèmes bien en vogue, et pour cause : ils touchent à notre société telle que nous la connaissons déjà en 2022. Tout d’abord, comme beaucoup de récits de science-fiction par le passé, la peur de la technologie et de son potentiel de contrôle sur l’humain. Gena conseille, aiguille, toujours bienveillante – mais que dire des informations collectées à notre insu ? Des injonctions qui encouragent à maintenir une certaine bienséance sociale en toute circonstance ? De cette impulsion vers une perfection jamais atteignable ?

L’auteur aborde aussi le pouvoir endoctrinant des cultures, des théories du complot, de ces grands orateurs qui parviennent, en quelques belles tournures, à faire croire à des idées folles. Ou sont-elles si folles ? Ne parviennent-elles pas finalement à communiquer ne serait-ce qu’une once de vérité ? « Un code. Voilà ce que vous êtes, rien de plus qu’un code. Un code qu’ils ont depuis longtemps déchiffré, intégré à leur système, converti en conseils, en mesures, en slogans lénifiants. »

Au cœur d’une société parfaitement organisée, contrôlée, systématisée à outrance, comment trouver une identité propre ? Comment combattre une influence en laquelle on nous apprend à avoir entièrement confiance ? Ou plus simplement : faut-il même imaginer pouvoir, devoir la combattre ?

Sans critiquer la soif de liberté de Cas, les explications de Gena présentent chaque évènement avec une objectivité presque déroutante. On découvre donc deux points de vue qui se font face. D’un côté, la psyché humaine et notre façon de se convaincre, de croire ce que l’on souhaite croire, à tout prix – au point de perdre toute nuance. « C’est dire combien leurs convictions sont rigides une fois qu’ils les ont adoptées, et leurs préjugés tenaces. A partir du moment où ils croient en quelque chose, il est quasi impossible de les en détourner. »

De l’autre, cette rationalité viscérale du gouvernement, qui souhaite conserver une société organisée, saine. Puisqu’après tout, la création de Gena répond à un besoin réel : celui de sauvegarder la race humaine, la tenir hors de portée de l’autodestruction, la sensibiliser aux problématiques écologiques et environnementales. Créer, donc, des citoyens modèles, au sein d’une civilisation utopique.

Ce n’est réellement qu’à la fin de ce roman que l’auteur semble nous proposer de prendre parti, toute en suggestivité et avec une ironie certaine… Une belle invitation à la réflexion.