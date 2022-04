Bibliothèques : Poutou souhaite la gratuité pour “tous les documents et services

À l'approche de l'élection présidentielle, l'Association des bibliothécaires de France (ABF), comme d'autres organisations du livre, a fait parvenir un questionnaire aux candidats et candidates, afin de mieux cerner leur projet politique pour les bibliothèques et les bibliothécaires.

Philippe Poutou, sans surprise, défend radicalement le service public des bibliothèques, avec « un investissement massif dans la lecture publique, qui est le premier réseau culturel gratuit de proximité ». Rénovation et mise en accessibilité des locaux, embauches « massives » et « vrai statut fonctionnaire pour toutes celleux qui y travaillent » sont au programme du candidat.

Sur les métiers, la professionnalisation reste cruciale aux yeux du candidat, « garantie en partie par l’accès aux concours et à leur préparation, ainsi que par une formation initiale et continue adaptée aux transformations des métiers des bibliothèques ».

Faisant état de remontées du terrain, le candidat anticapitaliste constate « une dégradation catastrophique des conditions de travail avec la mise en place des 1607h et la logique des extensions d'ouvertures et notamment une inquiétante généralisation du travail du dimanche ». Comme pour tous les travailleurs et travailleuses, Philippe Poutou met en avant « une réduction radicale du temps de travail (32h/semaine) » et se dit résolument contre le travail le dimanche.

Sur la formation, le candidat et son équipe mettent en avant deux constats :

La non reconnaissance de compétences existantes, et la surexploitation des bibliothécaires, qui souvent font un travail qui dépasse leur cadre d'emploi et leurs fiches de postes. Par ailleurs, nous sommes contre la hiérarchie des cadres d'emploi, hiérarchie de salaires entre A, B, C et de limiter la reconnaissance des compétences par une logique de concours.

nous constatons une difficulté d'accès à la formation et un manque de lisibilité. Pour faciliter l'accès à ces formations nous prônons un accord systématique de l'employeur à toutes les demandes de formation des travailleuses et travailleurs quels que soient leurs statuts.

Le candidat se dit enfin engagé pour une diversification des profils sociologiques des bibliothécaires, avec « l'abolition de toutes les lois islamophobes empêchant l'accès à ces fonctions, en particulier visant les femmes, et discriminatoires envers les personnes qui n'ont pas la nationalité française », mais aussi « un accès et une réflexion sur le rôle et la place des personnes handicapées ».

Gratuité et pluralisme

Si l'accès gratuit à toutes les bibliothèques territoriales est d'ores et déjà entré dans la loi, le candidat souhaite « garantir cet accès universel ». Philippe Poutou vient bien entendu plus loin : « Nous pensons que cette gratuité doit être étendue à tous les documents et services mis à disposition », indique-t-il. Par ailleurs, il se dit pour « l'abolition des amendes » qui sanctionnent des retards ou les dégradations de documents.

Anticapitaliste mais aussi antifasciste, Philippe Poutou s'inquiète par ailleurs « d'idées réactionnaires qui visent des populations opprimées et exploitées, de la banalisation de ces idées ». « Elles s'accompagnent de politiques qui, agitant une pseudo crainte du “wokisme” attaquent les acteurices de la culture, qui sont en contact avec la diversité des populations », poursuit-il.

Si quelques cas ont été observés en France, notamment du côté du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, le candidat anticapitaliste pense aussi sans doute à la vague de tentatives de censure observée aux États-Unis depuis plusieurs mois.

Le candidat souhaite ainsi empêcher toute éventuelle ingérence des décideurs « dans la politique d'acquisition menée par les bibliothécaires. Ces derniers ne doivent en aucun cas se substituer à une équipe d'agent.e.s qui est au contact de la population », termine-t-il.

L'intégralité des réponses se retrouve ci-dessous.

Photographie : Philippe Poutou en 2019 (Patrice CALATAYU, CC BY-SA 2.0)