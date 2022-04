Un dîner au Ritz avec Ken Follett mis aux enchères pour l'Ukraine

Outre-Atlantique, c’est l’auteure de romans à suspense Amy Patricia Meade, connue pour sa série des Mystères de Marjorie McClelland, qui est à l’origine de l’initiative Authors for Ukraine. Elle confie au Times Union : « J’étais écœurée de voir ces atrocités commises envers des personnes pacifiques et je me sentais totalement impuissante. Je devais faire quelque chose pour venir en aide aux Ukrainiens qui ont dû tout laisser derrière eux. »

Elle fait alors appel à ses contacts et amis du monde du livre américain pour mettre en place une collecte de fonds en faveur des Ukrainiens déportés à cause de la guerre. « J’ai pensé que j’aillais demander à 20 de mes amis écrivains de donner des livres pour, éventuellement, récolter 500 $ », explique l’autrice.

Mais la vente a pu prendre son envol grâce à la magie des réseaux sociaux. Après que ses messages aient été partagés à de nombreuses reprises sur Facebook et Instagram, les promesses de soutien ont afflué jusqu’à ce que le projet Auteurs pour l’Ukraine réunisse 170 auteurs de tous genres confondus et de plusieurs nationalités (États-Unis, Canada et Royaume-Uni).

Ce sont plus de 200 livres et autres objets exclusifs qui seront disponibles dans cette vente qui se tiendra du 29 mars au 12 avril prochain. Le premier objectif était de récolter 5000 $, mais ce dernier a été atteint en moins de 24h — ainsi un nouvel objectif de 50.000 $ (environ 45.000 €) a été fixé. Tous les profits seront envoyés à l'Ukraine Crisis Fund, créé par l'organisation américaine CARE pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens.

Pendant ce temps, outre-Manche...

À cette vente Authors for Ukraine fait écho une autre, britannique, intitulée Book Aid for Ukraine, qui s’est clôturé le 20 mars dernier après deux semaines et dont le total des fonds récoltés a atteint les 71.579 £ soit environ 84.850 €.

Les enchères proposaient entre autres la possibilité d’apparaître dans un des prochains livres du comédien Lenny Henry ou de l’auteur de polar Peter James, mais aussi de déjeuner avec Ken Follett ou encore Jeremy Bowen, rédacteur en chef de la BBC pour le Moyen-Orient. Sans compter la multitude d’éditions limitées et signées parmi les quelque 350 lots proposés lors de la vente.

Cette vente aux enchères a été organisée par l’agente littéraire Hayley Steed de l’agence Madeleine Milburn. Elle s’est inspirée de l’initiative de l’éditrice Phoebe Morgan qui avait organisé le même type d’évènement l’an dernier pour lever des fonds afin d’envoyer en Inde des vaccins contre le Covid.

Steed a expliqué au Guardian : « Je regardais les informations sur l’Ukraine et je me sentais impuissante, je me demandais ce que l’industrie du livre et sa communauté pouvaient faire. La vente aux enchères de Phoebe avait été un véritable succès et j’ai pensé que nous pourrions faire quelque chose de similaire pour l’Ukraine. » Et d’ajouter : « Tant de gens ressentent la même chose et il me semblait que c’était l’occasion idéale de rediriger cette énergie vers quelque chose de positif. »

L’argent récolté ira à l’organisation British Ukrainian Aid qui vient également en aide aux réfugiés ukrainiens.

Crédit : Gayatri Malhotra / Unsplash