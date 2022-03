Deliveroo ajoute bouquins et cadeaux à son service de livraison à domicile

Voilà quelques semaines, ActuaLitté avait repéré que Uber Eats pouvait, avec un catalogue extrêmement restreint, fournir en best-seller ses clients. Cette offre, insolite, découlait de ce que le prestataire travaille avec quelques établissements Fnac. Ces derniers ont référencé des romans et meilleures ventes, dans l’idée que, pour accompagner son tacos ou son poke bowl, certains apprécieraient le dernier Musso.

20 minutes chrono

Fort de cette approche, c’est pour aller bien plus loin que l’opérateur Deliveroo a passé un accord avec l’enseigne britannique WH Smith. Les premiers essais ont démarré ce 29 mars, avec une offre de papeterie, de fournitures de bureau, mais également accessoires numériques, livres, guides et manuels de révision, cadeaux, jouets et jeux.

En tout, 600 produits disponibles en 20 minutes maximum, et prochainement, le service s’élargira sur plusieurs points de vente, afin de couvrir l’intégralité du territoire. À cette heure, seuls 10 magasins sont concernés, indique un communiqué commun.

Le principe est toujours aussi rudimentaire : parcourir l’application, après inscription, commander et attendre le livreur. Selon la chaîne de librairie, après l’année 2021, les résultats des boutiques en aéroports et gares ont été lourdement plombés. Conclusion, trouver de nouvelles modalités pour toucher les clients, à travers des outils qu’ils utilisent pour leur quotidien, ou presque, devient un relais potentiel de croissance.

Pour Deliveroo, plus connu pour la livraison de repas, c’est un premier pas vers un commerce plus global de produits divers. En France, le service n’est pas encore à l’ordre du jour, semble-t-il, mais nous attendons plus de précisions de la filiale hexagonale.

Comble, tout de même, Carlo Mocci, directeur commercial Royaume-Uni et Irlande pour Deliveroo, assure que le partenariat enrichira la gamme des commandes. Et, au passage, « créera plus de travail pour les livreurs à travers le Royaume-Uni ». Travail, travail…

Rappelons, à toutes fins utiles, que depuis plusieurs années, le réseau de librairies Librest, installé dans l’Est parisien, propose un système de livraison par vélo-cargo. Instauré en 2010, il coûte 8 € au client et garantit l’arrivée des ouvrages achetés sous trois heures.

crédits photo : shopblocks, CC BY 2.0