L’avenir des éditeurs indépendants russes semble bien sombre

Chers collègues éditeurs, Chers partenaires,

Depuis le 24 février 2022, les forces armées russes attaquent le territoire de l’Ukraine. Une « opération de maintien de la paix » selon la propagande officielle russe. Non, c’est la guerre.

KompasGuide est contre la guerre.

Avec toute mon équipe, je veux comme éditeur et fondateur de la maison d’édition KompasGuide dénoncer cette guerre. Nous apportons notre soutien à l’Ukraine et au peuple ukrainien.

Nous demandons la fin de cette guerre sans délai.

Malgré la censure de plus en plus forte - Facebook est quasi inaccessible aujourd’hui tout comme de nombreux médias indépendants, - nous avons exprimé publiquement notre opposition à la guerre dès le vendredi 25 février sur l’ensemble des réseaux sociaux disponibles. KompasGuide a signé avec d’autres éditeurs indépendants une pétition de protestation dont voici un extrait :

« ...Nous, éditeurs de livres russes, protestons contre la guerre déclenchée par les autorités de la Fédération de Russie en Ukraine. La guerre doit être arrêtée immédiatement et les initiateurs et les participants à l'agression militaire doivent être dépouillés de leurs grades et de leurs rangs et traduits en justice... ».

La guerre est à l’encontre des valeurs pacifistes humanistes et démocratiques fondamentales que nous défendons depuis 2008. J’ai créé KompasGuide avec l’idée que les livres peuvent être un pont entre les peuples, et l’humain a toujours été au cœur de ma réflexion éditoriale. Les textes publiés chez KompasGuide parlent honnêtement aux enfants et adolescents de leur passé, de leur présent et de leur futur, abordant tous les sujets, même les plus difficiles.

Dénoncer et expliquer les guerres anciennes ou contemporaines avec un autre regard sont depuis toujours des préoccupations centrales de KompasGuide au cœur de nombreux livres et textes forts publiés ces dernières années comme en témoignent parmi beaucoup d’autres Matin Brun de Franck Pavloff, L’Enfant de sucre et Walchen d’Olga Gromova ou bien Hirochima d’Iri et Toshiko Maruki.

Non sans risques, KompasGuide, depuis 14 ans, propose aux jeunes Russes un travail de mémoire sur leur histoire soviétique mais aussi d’aborder les drames contemporains. Ainsi, nous avons publié en 2012 un roman réaliste sur le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, Les Photos-souvenirs de Maria Martirossova, toujours hélas actuel dix ans plus tard. En 2018, nous avons publié Vovka chevauche la bombe qui nous raconte l’histoire de deux amis ukrainiens séparés par la mort pendant la guerre de Crimée de 2014, et Le Coup du scorpion, celle d’un adolescent ukrainien qui va perdre son père et sa jambe dans un bombardement.

Alors, bien sûr, savoir que ces drames se répètent à nouveau nous blesse et nous révolte.

Aujourd’hui, en Russie, peu nombreux sont les éditeurs indépendants qui osent un regard libre et critique sur la Russie moderne et sur son passé soviétique. Malgré les risques, les éditeurs indépendants russes se mobilisent pour que cette voix soit entendue. Hélas, ce petit espace de liberté et de vérité est fragile, toute une nouvelle génération d’éditeurs indépendants est elle aussi en danger.

Notre travail en tant qu’éditeurs est précieux. Les livres permettent de préserver et de transmettre l’expérience humaine. Et cette expérience nous enseigne que la guerre est un crime et que la vie humaine est une valeur inconditionnelle. La littérature jeunesse doit pouvoir parler honnêtement mais aujourd’hui en Russie avec la propagande cela devient impossible. L’avenir des éditeurs indépendants russes semble bien sombre.

Très sincèrement, je ne sais pas aujourd’hui combien de temps KompasGuide tout comme mes collègues éditeurs indépendants russes pourront continuer cet autre combat pour la liberté.

Nous vous remercions pour votre soutien et pour votre combat à nos côtés en tant qu’éditeurs.

Arrêtons la guerre.

Vitali Ziusko, éditeur et fondateur de la maison d’édition KompasGuide

DOSSIER - La guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine ou la Russie impériale

Photographie : « Les Russes sont contre la guerre », panneau devant l'ambassade russe de Washington, aux États-Unis (Victoria Pickering, CC BY-NC-ND 2.0)