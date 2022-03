Aux États-Unis aussi, les ventes de mangas battent des records

Kevin Hamric, vice-président des ventes de la maison d’édition Viz Media, a affirmé à ICv2 que sa société a enregistré jusqu’à présent, en 2022, plus de ventes qu’elle ne le faisait à la même époque l’année dernière, et ce, malgré un taux de croissance plus lent.

Et d’ajouter que les mangas représentaient 25 % de la croissance globale de l’industrie du livre outre-Atlantique l’an dernier. Conséquence directe, les librairies consacrent ainsi plus d’espace aux mangas en magasins. Cependant, Hamric annonçait également qu’il s’attendait à ce que les problèmes de la chaine d’approvisionnement se poursuivent dans son entreprise pour le reste de l’année civile, si ce n’est plus longtemps encore, limitant paradoxalement les ventes.

ICv2 avait déjà présenté 2020 comme une année record en termes de vente de mangas imprimés, selon son analyse basée sur les résultats de NPD BookScan, mais aussi sur les données des distributeurs Diamond Comic Distributors et Comic Hub, entre autres. Le marché du manga atteignait ainsi presque les 250 millions $ (environ 225 millions €) et celui de la bande dessinée 1,28 milliard $ (1,15 milliard €).

ICv2 attribue cette forte hausse de la demande à l’augmentation du streaming d’anime pendant la pandémie de COVID-19, entrainant par la même une hausse des achats de mangas. Ce nouveau pic a permis de dépasser le record précédent, établi en 2007.

Mais le manga n’est pas le seul à avoir profité de la hausse des ventes. En effet, dès le mois d’avril 2021, ICv2 rapportait une hausse de 29 % des ventes globales de livres pour le premier trimestre de l’année. Cela marquait le chiffre le plus important pour un premier trimestre depuis que NPD BookScan a commencé à suivre les ventes de livres, en 2004.

Les mangas représentaient 80 % de la croissance de la section Romans Graphiques, qui gagnait alors 4 millions $ par rapport au premier trimestre de l’année 2020.

Kevin Hamric expliquait dans une seconde interview à ICv2 que Viz Media avait enregistré une croissance de 70 % des ventes sur le marché américain pour l’année, ainsi qu’une augmentation de 43 % des ventes de mangas, et ce, malgré la pandémie. Il en allait de même pour Yen Press, maison spécialisée dans les mangas. D’après son directeur général, Kurt Hassler, 2020 a été une année record pour l’éditeur américain.

crédit : Miika Laaksonen / Unsplash