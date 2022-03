La chaine de librairies britannique Waterstones rachète Blackwell's

Le fonds d'investissement américain Elliott Advisors, entré dans le secteur de la librairie avec le rachat des chaines de librairies Waterstones et Foyles en 2018 puis celui de Barnes & Noble l'année suivante, poursuit ses acquisitions dans le champ de la librairie anglophone, avec la prise de contrôle de la chaine de librairies Blackwell's.

L'amplitude de cette dernière est bien moindre : Blackwell's compte une vingtaine de boutiques, principalement tournées vers les ouvrages universitaires, à travers le Royaume-Uni.

La famille Blackwell, propriétaire de l'enseigne depuis l'ouverture de la première librairie en 1879, se sépare ainsi de l'entreprise familiale, après avoir tenté d'en confier la copropriété aux 350 employés de la structure.

Le rachat annoncé de Blackwell's par Elliott Advisors est désormais acté, pour un montant qui n'a pas été dévoilé. « Blackwell's et Heffers [enseigne de trois librairies Blackwell's, à Londresn, Édimbourg et Cambridge, NdR] sont des grands noms de la librairie, un héritage pour lequel nous avons le plus grand respect », a souligné James Daunt, directeur de la chaine Waterstones.

« Nous sommes impatients de travailler avec les libraires de Blackwell's pour assurer l'avenir de ces incroyables librairies et de la vente de livres universitaires dans de nombreuses villes et campus du Royaume-Uni », ajoute-t-il dans un communiqué de presse.

Toby Blackwell, ancien propriétaire de l'enseigne, assure que Waterstones, via Elliott Advisors, est « le bon acheteur au bon moment ». David Prescott restera le PDG de Blackwell's, et tous les employés verront leur contrat repris par le nouveau propriétaire.

Du côté du fonds d'investissement, on précise que cette acquisition « s'inscrit dans la suite de nos investissements réussis dans Waterstones et Foyles au Royaume-Uni et dans Barnes & Noble et Paper Source [chaine de papeterie, NdR] aux États-Unis ». L'ensemble de ces enseignes représente un peu plus de mille magasins sur ces territoires anglophones.

Photographie : librairie Blackwell's à Édimbourg (Écosse) (Magnus Hagdorn, CC BY-SA 2.0)