Une médaille d'or olympique pour le libraire et éditeur Gui Minhai

À 25 ans, Nils van der Poel a marqué ces Jeux olympiques d'hiver de Pékin en remportant deux médailles d'or dans sa discipline, le patinage de vitesse. Le 6 février, il bat le record de vitesse sur 5000 mètres, puis, le 11 février, il prend cette fois de court le record sur 10.000 mètres.

Un beau doublé, donc, que Nils van der Poel a voulu faire suivre d'une prise de position. Le 24 février dernier, il a ainsi remis une de ses deux médailles d'or à Angela Gui, à Cambridge (Angleterre), où elle travaille. Ce faisant, l'athlète suédois a souhaité marquer son opposition à l'arrestation, la condamnation et l'emprisonnement de Gui Minhai, son compatriote.

« Il y a deux ans, une cour chinoise a annoncé la condamnation de mon père à dix années de prison, après un procès à huis clos. Pour s'assurer que les prisonniers politiques comme mon père ne soient pas oubliés, Nils van der Poel a dédié sa médaille à Gui Minhai et aux victimes innombrables des violences de la Chine », a commenté Angela Gui sur Twitter, s'affichant en photo aux côtés du sportif.

Nils van der Poel, auprès d'Amnesty International, a expliqué son geste : « Je ne prétends pas parler pour tous les sportifs des Jeux olympiques, mais mes amis et moi avons dédié nos vies à la recherche de l'excellence dans le domaine sportif, et le gouvernement chinois a utilisé nos rêves comme des armes politiques afin d'apporter de la légitimité à son régime. J'ai ressenti personnellement cette situation, et me suis senti exploité. Je souhaite que la situation des droits humains en Chine s'améliore et que Gui Minhai soit libéré. »

Libraire, éditeur et prisonnier politique

Arrêté en 2015 avec plusieurs autres libraires et éditeurs, Gui Minhai, fondateur de la maison d'édition et de la librairie Mighty Current, qui diffusait des ouvrages très critiques vis-à-vis des dirigeants chinois, est resté en détention depuis cette date. Libéré très brièvement, il avait de nouveau été interpellé, alors qu'il était pourtant accompagné de diplomates suédois.

L'affaire Gui Minhai a eu des répercussions durables sur la diplomatie entre la Chine et la Suède, voire l'Union européenne : l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Suède, Gui Congyou, critique ouvertement les défenseurs de Minhai, tandis que la Suède a rappelé Anna Lindstedt, ambassadrice suédoise à Pékin, qui avait organisé une rencontre non déclarée entre Angela Gui et les autorités chinoises. Mise en cause, Lindstedt a finalement été relaxée.

Au début du mois de février, des éditeurs du monde entier ont lancé un nouvel appel à la libération de Gui Minhai, resté, sans trop de surprise malheureusement, sans réponse.

Le 25 février, la ministre des Affaires étrangères suédoises, Ann Linde, a rappelé que la Suède demandait « un accès consulaire » à la cellule de Gui Minhai et réclamait encore et toujours sa « libération ». Angela Gui, à propos de cette déclaration, a commenté que « l'engagement de la Suède vis-à-vis des droits humains devait être mieux reflété dans ses relations avec la Chine ».

Photographie : Angela Gui et Nils van der Poel, via Twitter