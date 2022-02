La première librairie pour enfants d'Italie agit pour le “Lire ensemble”

« Afin d’évoluer vers un monde plus inclusif, nous faisons le premier pas vers le changement. Pour ce faire, nous commençons par le langage, par les mots qui sont capables de façonner le monde. Nous le faisons en intégrant notre propre nom, qui sera à partir d’aujourd’hui : La Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi. Parce qu’il en a toujours été ainsi, mais maintenant nous voulons le dire mieux, et plus fort », explique à Il Libraio Alessandra Starace, la responsable du magasin.

Très active dans l’organisation d’événements et d’animations, cette librairie tire sa force et sa vitalité de sa relation avec les éditeurs, les auteurs et les illustrateurs, mais surtout avec les écoles, les bibliothèques et les familles.

L’animation au cœur de la libraire

Ces initiatives ne se sont pas arrêtées pendant la pandémie, comme rapporté toujours par Il Libraio : « Au cours des deux dernières années, nous avons créé des cours de formation en ligne (les séminaires de la Libreria dei Ragazzi) auxquels des centaines de personnes se sont inscrites, et des lectures vidéo pour les enfants sur nos canaux sociaux qui ont touché plus de 30 personnes. En mars 2020, nous avons créé le format Restiamo vicini con le storie (Restons proches avec les histoires) pour ne pas perdre le contact avec le public pendant les mois de fermeture, mais la réponse a été si chaleureuse que nous continuons toujours, sur notre nouvelle page YouTube, à proposer les lectures du jeudi (…) ».

Les ateliers pour enfants, les groupes de lecture, les cours d’écriture créative pour enfants ainsi que les ateliers pour les écoles sont également des activités qui se déroulent en présentiel.

Au cours de l’année 2022, de nombreux événements seront organisés, en ligne ainsi que dans les locaux de Milan et de Brescia. Un exemple est la fête de la librairie prévue en mai.

crédit photo Libreria delle ragazze e dei ragazzi