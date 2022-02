Pour sa 31e édition, Paris Manga met en avant son “échelle humaine

Comptant sur le relâchement des mesures sanitaires, la 31e édition de Paris Manga Sci-Fi Show prend de l'ampleur, pour s'adapter à l'affluence. Laurent Tanguy, fondateur et organisateur de l'événement, a reconnu lors d'une conférence de presse, ce 24 février, que la précédente édition, en novembre 2021, avait été victime de son succès.

« Il y a eu beaucoup trop de monde lors de la dernière édition. Beaucoup de gens ont voulu rentrer sans billet, nous avons dû refuser beaucoup de monde. » Les images de foule et de files d'attente avaient circulé, alors que les conditions sanitaires se dégradaient. « On ne s'attendait pas à avoir autant de monde, et nous n'avons pas pu contenter chacun », a indiqué Laurent Tanguy.

Pour éviter une situation similaire au mois de mars, l'organisation a cette fois loué le Hall 1 de la Porte de Versailles — 45.000 m2 — soit « plus du double » de la surface des années précédentes. « Cette surface signifie aussi trois fois plus d'allées de circulation, car nous conservons le même nombre de stands, boutiques et d'animations, d'invités et de dédicaces », explique l'organisateur. Des espaces extérieurs permettront aussi « d'aérer un peu plus l'ensemble ».

Le nombre de billets sera limité par jour, ont prévenu les organisateurs, Laurent Tanguy et Yoann Boisseau, directeur du festival. Aucune billetterie ne sera proposée sur place, « sauf s'il reste des entrées », ont-ils ajouté. Par ailleurs, les billets « un jour » réservés concerneront soit le samedi, soit le dimanche, et ne pourront pas être utilisés sur l'un ou l'autre jour, comme les années précédentes.

En matière de conditions sanitaires, les directives gouvernementales du moment seront appliquées. Lors des « photoshoots », les invités retireront leurs masques, ont précisé les organisateurs, mais les distanciations sociales resteront de mise.

Au total, 150 stands proposeront des produits dérivés et des ouvrages, sur toutes les thématiques du salon, à savoir le manga, le cinéma, les séries et l'animation. Des jeunes créateurs, des associations et des éditeurs de fanzines seront aussi présents.

Webtoon et Harry Potter

L'événement cherche, à nouveau, à couvrir un maximum d'aspects de la pop culture moderne, avec un certain sens de l'éclectisme. Du côté des invités, il sera ainsi possible de croiser des acteurs (Dominique Purcell, Katie Leung, Alain Chapuis, Adrian Paul, Clive Standen...), des acteurs de doublage (Donald Reignoux, Adeline Chetail, Richard Darbois...), mais aussi des YouTubers et musiciens.

Du côté des auteurs, cette 31e édition a mis l'accent sur le webtoon, bandes dessinées diffusées en ligne : Lief, Hayden Deterra, Art-of-K (Émilie Angerville), qui seront accompagnés par Romain Pujol et Dreamy. Pour les comics, Jesus Merino, David Messina, Elena Casagrande et Yıldıray Çınar sont annoncés.

Une exposition Harry Potter, avec de véritables objets des films, sera aussi proposée au cours de l'événement, parallèlement à d'autres animations, comme des concours de cosplays, ou une présentation de véhicules de films et séries.

La conférence de presse complète est visible ci-dessous.