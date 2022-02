Gérard Depardieu, commissaire perdu et sensible dans Maigret 

« Maigret, brigade criminelle, 36 quai des Orfèvres » : Gérard Depardieu, habitué des rôles phares du patrimoine français, présente ainsi son nouveau personnage dans Maigret, de Patrice Leconte.

Célèbre figure de 75 romans policiers et de 68 nouvelles de Georges Simenon, Jules Maigret est reconnu pour ses techniques d’investigation fondées sur la psychologie, ainsi que pour son goût pour la pipe et la blanquette de veau. Adaptés à plusieurs reprises au cinéma — Pierre Renoir, Albert Préjean et Jean Gabin ont enfilé le costume —, le commissaire et ses enquêtes ont également été transposés en bandes dessinées ou à la télévision. C’est pourtant la première fois que le roman Maigret et la jeune morte, publié en 1954, est présenté sur grand écran.

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime…

Un film sensible et intime, puisque Maigret a bien changé : il ne tire plus sur sa pipe, est fatigué, ne veut plus des blanquettes de veau de sa femme et se laisse porter par ses enquêtes, rattrapé par les fantômes du passé.

Georges Simenon, écrivain belge francophone, a profité d'un départ en Amérique, fuyant la Collaboration et la censure, pour écrire nombre de romans autour de Jules Maigret. « Dans son esprit, en Europe, un écrivain n'est qu'un écrivain, alors qu'aux États-Unis, il est une star », développe son biographe Pierre Assouline dans Simenon (Folio). Il parvient, avec la distance, à restituer le Paris des années 1920 et 1930, alors qu’il voyage beaucoup : New York, Floride, Arizona, puis le Connecticut, où il restera cinq ans. Il retourne en Europe un an après la publication de Maigret et la Jeune Morte, marqué par son voyage inattendu.

Dans cette nouvelle adaptation cinématographique, Jules Maigret voit peu à peu son monde sombrer. « Son œil s'allume à nouveau sur un plan émotionnel pour cette jeune morte, dont personne ne sait qui elle était. C'est une enquête sur la victime plutôt que sur l'auteur, c'est ça qui est bouleversant », précise le réalisateur Patrice Leconte à l'AFP.

Grâce à une vision moderne et renouvelée, l'alliance Depardieu-Leconte présente une quête psychologique, liant une enquête presque de second plan à l'historique dramatique du commissaire. « Depardieu, c'est quelqu'un qui semble massif, mais qui a des fêlures, des zones d'ombres, des choses non-dites », conclut Patrice Leconte.

Crédits : Capture d'écran - Bande-annonce