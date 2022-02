Trois lauréats d'un mois de résidence d'artiste au coeur de la forêt d'Orléans

Parenthèse, parcelle en cours de reforestation, avait été ouverte au sein de la forêt d’Orléans. L’objectif : fonder un espace propice pour artistes et auteurs, un « laboratoire d’expérimentations et de propositions [où] construire des résidences exigeantes sur le plan professionnel, exemplaires et clarifiées dans leur structuration du temps et leur rémunération, ouvertes à l’émergence de talents et engagées pour l’égalité femmes/hommes ».

Avec Ce qui nous lie, des artistes-auteurs de métiers variés (écriture, photographie, dessin, composition, sculpture, etc.) s’unissent afin de porter des projets de résidences modernes, innovants, transversaux et moteurs de bonnes pratiques. Trois résidences d’un mois chacune, fractionnables dans le temps entre mars et juin 2022, seront donc mises en place. La résidence est rémunérée à hauteur de 2000 euros par mois.

« Je suis très heureuse de cette résidence à venir et de ces prochaines journées dans la forêt. Ce sera un temps précieux, comme le sont les résidences, pour travailler, écrire, photographier, arpenter, trimballer ma chaise, bondir, me taire, partager et échanger aussi », déclare Pauline Sauveur, écrivaine.

Laëtitia Bourget, plasticienne, ajoute que « séjourner au cœur de la forêt me semble la condition idéale pour mener à bien mon projet artistique ».

« C’est avec joie et surprise que j’ai découvert ce projet de résidence. J’ai le sentiment d’être à un moment transitoire de ma carrière et la résidence me permettra de faire un bilan sur mon parcours », précise Russ, troisième lauréat de cette première sélection.