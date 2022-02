Festival du Livre de Paris 2022 : l'étude qui proposait un tout autre événement

L’industrie du livre vivait-elle, sans s’en rendre compte, un crépuscule des idoles, avec cette édition de Livre Paris 2019 ? Ayant conduit à un inéluctable Reedxit, doublé d'un semi-fiasco avec l'Europe invitée d'honneur, l'événement impliquait une refonte totale. À quelque chose, malheur est bon : le Covid qui entraîna l’annulation en 2020 puis en 2021, imposait de repenser totalement l’événement. Plus encore : en donnait le temps.

Et voici que ces dernières semaines, l’offre commerciale du Festival du Livre de Paris présentée aux éditeurs pose problème. Au sein des deux plus grands groupes, on réfléchit. « Rien de spécial », dit-on chez les uns, voire « c’est en cours de discussion » pour les autres. Chez les éditeurs indépendants, en revanche, la rupture est nette : le modèle commercial les exclut de fait. De même que les Régions, pourtant partenaires lucratifs des précédentes manifestations.

La transition de la Porte de Versailles au Grand Palais Ephémère réduit la superficie : seuls les puissants — comprendre, les groupes parisiens — seraient alors les bienvenus ? Paris Livres Evenements, société commerciale (filiale du SNE) et son directeur, Jean-Baptiste Passé, ont multiplié les contorsions pour arriver à une sortie de crise optimum : diviser ceux qui se trouvaient de fait ligués contre le Festival dans son projet initial, afin de réduire les forces.

Oups...

Avant de s'aventurer dans le projet, le SNE avait donc mandaté l'agence Tome 2, dirigée par Bertrand Morisset, pour réaliser un audit. Ancien commissaire général du temps de feu Livre Paris, ce dernier remit sa copie en février 2021. L'étude s’appuyait sur la consultation d’éditeurs, les remontées d’expérience, les attentes des exposants et plus encore. Mieux : ses recommandations semblaient aboutir à un consensus suffisant pour revaloriser la place de l’événement au sein de l’industrie du livre française.

Approuvée par le Bureau du SNE, l’enquête listait donc des mesures pour un renouveau de l’événement, tant dans l'opérationnel que la programmation, la recherche de tiers lieux ou encore son modèle économique et sa commercialisation. Or, les éditeurs indépendants, dans leur tout premier courrier adressé à Paris Livre Evénements, ne s'y étaient pas trompés : « Nous sommes d’ailleurs très curieux de comprendre le lien établi entre l’étude de marché commandée par le SNE à TOME 2 et ce modèle retenu. » Que contenait donc ladite étude ? Tout autre chose, un projet qui, malgré quelques éléments communs, différait assez radicalement de l'offre désormais en vigueur.

Et ce, au risque de créer des confusions : parmi les éditeurs adhérents du SNE, certains ont eu vent de l'existence de ladite étude, mais bien peu l'ont consultée en détail. Mais la sachant réalisée par l'ancien responsable de Livre Paris, ils ont supposé, fort logiquement, que l'offre commerciale portée par Jean-Baptiste Passé et son équipe découlait des recommandations de l'audit.

Fin de la vente de stands...

En parcourant le document, même distraitement, on se rend vite compte que les problèmes survenus d’une part avec les Régions, d’autre part avec les petits éditeurs, autour de l’offre commerciale, ne sont pas la résultante des préconisations de Tome 2. Selon nos informations, le modèle économique reposait sur une présence en fonction du chiffre d’affaires : tous ceux qui souhaitaient prendre part à l’événement le pouvaient donc — et on en finissait avec l’offre de stands passée, ou telle que remise en place.

« Cet événement redonnerait une place de choix aux maisons d’éditions qui seraient bien accueillies comme des maisons fédérées autour des livres et non comme des marques juxtaposées. Leurs personnalités propres seraient pertinemment soulignées sans jamais qu’une place trop grande et vide de sens ne leur soit octroyée au détriment des auteurs, évitant ainsi l’écueil fatal de l’ancienne formule Livre Paris », supposait l'étude.

Mais pour ce qui est du financement, le principe était clair : « Le Salon ne sera pas une source de revenus impérative pour le SNE et les actions menées en ce sens et les projets soumis n’auront pas vocation à financer son fonctionnement. Un surplus est possible et souhaitable, mais l’argument premier est de créer le nouveau format souhaité : une fête du livre, un événement équilibré et éventuellement rentable. »

Notons enfin que l’étude fut motivée, entre autres, par l’absence des maisons littéraires du groupe Hachette et d’autres « grands absents [qui] étaient essentiels pour le Salon. Ils l’irriguaient de grands auteurs et généraient la venue massive de lecteurs. Leur absence qui pourrait s’allonger pour les années suivantes est donc très préjudiciable. » Reste à savoir si ces derniers se sentiront impliqués dans le nouvel événement, ou s'il générera d'autres mécontents.

L'étude, qui circule déjà amplement auprès des professionnels, est disponible en téléchargement et/ou consultation ci-dessous. Sollicité, le directeur de Tome 2 n'a pas souhaité s'exprimer.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0