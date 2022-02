Éditeurs indépendants, régions : sortie de crise pour le Festival du Livre de Paris ?

Tout a débuté avec une présentation des espaces commercialisés pour occuper le Grand Palais Ephémère : des coûts difficiles à assumer pour de petites structures et un modèle économique qui, intégrant pleinement les libraires, réduits les recettes envisageables pour un éditeur exposant. Pour les éditeurs indépendants, cela devenait intenable : « Le modèle économique que vous avez imaginé consiste à reprendre celui de la librairie, mais à faire payer le loyer par les éditeurs », écrivait la Fédération des Éditions Indépendantes.

Une première tentative de conciliation, en réponse au courrier des éditeurs, surgissait : les 9000 m2 disponibles ne permettraient, dans tous les cas, pas d’accueillir autant de diversité que la Porte de Versailles. « C’est certes frustrant et imparfait, mais nous devons tous composer avec ce principe de réalité. »

Mais cette réponse n'a fait qu'attiser les braises : la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) dégainait un communiqué rageur. « Festival du livre de Paris : en 2022, ce sera sans les régions », indiquaient communément la Fill, les 13 régions ainsi que les agences régionales du livre. Et, de fait, les éditeurs indépendants.

« Ce constat est d’autant plus regrettable dans le contexte de la crise sanitaire que nous traversons : après deux annulations, ces mêmes éditeurs auraient eu grand besoin de cette vitrine parisienne, et les études montrent un engouement renouvelé des lecteurs pour le livre en général, ainsi que pour une offre variée », soulignait le courrier.

Autrement dit, la rencontre de ce 1er février était attendue de toutes parts, pour définir la suite des événements. D'autant que, dans l'intervalle, l'édition printanière de L'Autre salon – qui réunit justement des éditeurs indépendants – a choisi de calquer ses dates sur celle du Festival du livre de Paris. Avec la volonté affichée de jeter un peu d'huile sur le feu.

Le nerf de la guerre

L’absence des régions, qui occupaient un bel espace et, hors coûts de stand, représentaient quelque 600.000 € de location de moquette, débouchait sur un sérieux manque à gagner. Le pari d’un Festival gratuit pour le public, orienté à travers trois grandes thématiques, et totalement recentré sur les éditeurs, les excluait de fait. Une absence qui signifiait également la disparition des éditeurs régionaux, lesquels profitaient de la manne pour exister lors des précédentes éditions.

Alors, que faire ?

Si les éditeurs profitent de l’hébergement sur les stands de leur région, chacun des opérateurs a ses propres objectifs, et contraintes. En somme, les représentants des uns et des autres arrivaient à la réunion posée à l’initiative des organisateurs du Festival, avec ses propres appréhensions. Mais force est de constater qu’ils ont découvert une proposition commerciale pensée pour satisfaire au mieux les attentes. Un pas, en somme, vers la résolution des problématiques.

Coup de Projecteur, Allée des Régions

Selon le document commercial, deux dispositifs sont prévus : le premier, Coup de projecteur, est opéré en partenariat avec le CNL. Si ce dernier soutient, à l’année, les maisons indépendantes, il offrira ici une aide supplémentaire. Régine Hatchondo, présidente du Centre, explique à ActuaLitté que « le Centre disposera cette année d’un petit emplacement — cela arrangeait bien les organisateurs, qui manquent de place. Une partie de notre investissement sera par ailleurs fléché vers le financement des coûts pour les petits éditeurs. »

Le Centre va injecter 150.000 € dans l’événement, mais à cette heure, l'enveloppe allouée pour les espaces dédiés aux éditeurs indépendants reste en discussion. En comparaison, l’édition 2019 avait coûté au Centre près de 370.000 €, stand compris, avec quelques dizaines de milliers d’euros de chèques lire distribués en sus. On ignore, à ce titre, si ces bons d'achat existeront de nouveau.

NDLR : Le CNL a communiqué à ActuaLitté les éléments suivants : Suite aux échanges avec l’organisateur en décembre, le CNL a décidé de ne pas réserver un stand important comme il le faisait par le passé afin de garder un maximum d’espaces pour les maisons d’édition, ce que souhaitait aussi l’organisateur du salon. Pour autant il a été décidé de transformer en subvention l’intégralité des frais de réservation antérieurs, soit 90.000 euros auxquels s’ajouteront 40.000 euros de chèque LIRE qui accompagneront les activités d’éducation artistique et culturelle menées dans le cadre du festival. Cette subvention n’est pas encore votée et sera présentée au CA du CNL en mars. Le CNL porte une attention particulière à la place réservée aux petites et moyennes maisons d’édition. Le CNL a accordé 3,6 M€ aux petites et moyennes maisons d’édition pour compenser l’impact de la crise sanitaire sur les deux dernières années. Le dispositif de soutien pérenne à la promotion des maisons d’édition est par ailleurs amélioré à compter du 1er janvier 2022.

Le principe du Coup de projecteur se décline comme suit : 6 maisons intégreraient la thématique Imager le monde (9e Art, jeunesse), 6 autres Habiter le monde (vie pratique, développement personnel, etc.) et 12 pour Raconter le monde (Littérature et Essais). En tout, 24 « maisons émergentes », pour une offre à 2900 € HT, et un module d'exposition évidemment très réduit.

Si le CNL « ne prendra pas part au choix des éditeurs présents », confirme sa présidente, les critères de sélection sont laissés à la libre appréciation… de qui voudra. Toutefois, certaines conditions restent posées : publier au moins 5 titres par an, avoir deux années d’existence (le document complet est en fin d’article). D’autres exigences pourront faire grincer des dents — comme le CA entre 300.000 et 1 million € réalisé en librairies…

Or, pour convaincre, le FLP met les bouchées doubles : la remise octroyée aux libraires — qui, rappelons-le, vendront les livres durant la manifestation, et non plus les éditeurs directement depuis leur stand — descend de 40 %, taux moyen, à 25 % pour ces éditeurs indépendants.

Car viennent les deux solutions pour les régions : la première est un module aménagé – 35.000 € pour la région, 27.500 € pour l’agence régionale du livre et 1500 € par maison, avec 5 maisons maximum par espace.

Une seconde option est proposée : un kiosque des régions. Cette fois, 12 maisons peuvent être accueillies. Coût de 50.000 € pour les régions, 38.000 € pour les ARL et 1000 € par maison. Le Festival ambitionne de créer désormais une Allée des Régions — qui serait l’ultime réponse garantissant d’un côté de satisfaire leurs demandes, de l’autre, d’apporter un flux financier supplémentaire.

allée des Régions

FILL, Régions et éditeurs divisés ?

Sur ces propositions, il reviendra désormais à la FILL de présenter les solutions aux régions partenaires — mais d’ores et déjà, certaines ont fait savoir qu’elles accepteraient. La réponse officielle doit intervenir ce 8 février, après un aller-retour entre la Fill et la Fédération des Éditions Indépendantes. Si les derniers à décider resteront les chefs d’entreprises, le FLP a au moins le mérite de proposer une alternative à l’absence totale des indés. La FEI n’a, auprès de ses membres, qu’un avis consultatif, tout au mieux.

À LIRE: Festival du livre de Paris, que proposera l'édition 2022

Pour autant, ce programme est-il suffisant ? Sollicitée, la FEI ne souhaite pas faire de commentaires, attendant ses échanges avec la Fill. De son côté, l’organisation du Festival croit « prudent d’attendre les réponses des ARL et de la FEI avant tout commentaire », nous indique Jean-Baptiste Passé, directeur de l’événement.

De fait, avec 24 éditeurs susceptibles de profiter du Coup de projecteur, la représentativité demeure faible. Et pour ce qui est des espaces consacrés aux régions, ils n’apportent là encore qu’une réponse partielle : sur le seul espace IDF de Livre Paris, on comptait près de 85 maisons. Si ces mêmes indépendants se plaignaient de ce qu’offrait la précédente version du salon du livre, le principe de sélection — dont personne ne souhaite réellement prendre la responsabilité – pose de nouvelles questions.

Mais plus habilement, on note que l’idée de faire exposer des « champions de régions », ou ces fameux éditeurs émergents, fait sortir certains acteurs au détriment d’autres. En somme, l’offre commerciale de FLP introduit une brisure entre les déclarations précédentes de la Fill — un salon sans les régions —, en ouvrant la porte à ces dernières. Le consensus qui régnait alors se trouve mis à mal – dans un concept vieux comme le monde : diviser pour mieux régner.

La dernière ombre au tableau persiste : qu'en penses les grandes maisons ?

crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0