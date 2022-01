L'édition indépendante tient la dragée haute au Festival du Livre de Paris

Pour la Fédération des Éditions Indépendantes, la présentation de l’offre commerciale du Festival du Livre de Paris (désormais organisé par une société privée, filiale du Syndicat national de l’édition) avait « porté un coup sévère ». Demandant une réunion de concertation regroupant les acteurs concernés — SNE, Centre national du livre, Régions, représentants des libraires, etc. — la Fédération analysait : « [Q]uand le projet proposé élimine de fait une partie des éditeurs et donc des auteurs et des traducteurs, et qu’en prenant la suite du salon Livre Paris, ce salon se pose comme la vitrine de l’édition française ? »

La réponse n’avait pas tardé, et le directeur de la société, Jean-Baptiste Passé, tentait de calmer les ardeurs : le FLP était « conscient des attentes des indépendants et des nombreux enjeux de notre filière ». Loin de se montrer rétif à l’idée d’une rencontre et d’échanges, il tendait la main, mais n’imaginait probablement pas la riposte qui s’en suivit.

Avec le soutien de la Fédération interrégionale du livre et de la Lecture (FILL), une lettre ouverte mettait un terme à toute conciliation — estimant qu’aucun effort n’était consenti par les organisateurs du Festival. Les craintes exprimées par de multiples acteurs furent confirmées, après les discussions entamées avec Paris Livres Evénements, la fameuse filiale commerciale du SNE.

« À la suite des différents échanges avec Paris Livres Événements, les Régions et les SRL membres de la Fill dressent aujourd’hui le constat de l’échec de l’ouverture du Festival aux éditeurs indépendants installés en région. Les objectifs de cette manifestation ne répondent en rien à leurs besoins. […] En conséquence, les Régions et SRL membres de la Fill annoncent qu’aucune d’entre elles ne participera au Festival du livre de Paris en 2022. »

L'Autre Livre en renfort

Un retrait qui marquait un geste fort : il ne concernait pas les éditeurs indépendants en soi, mais les structures régionales dans leur ensemble. Or, lesdites Régions représentaient une manne financière non négligeable dans les revenus des anciennes éditions de Livre Paris. Selon nos estimations, le montant avoisinait les 600.000 € hors taxe en surface nue. « Il n’échappe à personne que c’est une mise en lumière de la centralité contre la périphérie », grince un éditeur auprès de ActuaLitté.

« Il suffit d’ailleurs de reprendre la disposition de Livre Paris dans sa précédente version et de découper le carré central pour comprendre quelles maisons se retrouvent au Festival. » Avec des indépendants, peut-être, mais membres du SNE, voire engagés dans la vie même du Syndicat.

Or, les Parisiens connaissent de longue date un événement qui ponctue la vie littéraire : L’Autre salon, émanation de l’association L’Autre livre, qui prenait place à l’automne dans la Halle des Blancs Manteaux (Paris, IVe). Cette dernière, dont l’engagement en faveur d’une édition attachée à son indépendance est connu, n’a pas manqué le coche.

Le dernier message du président, Francis Combes, est d’ailleurs sans appel : « Dans ce contexte, nous devons dire haut et fort et montrer que les éditeurs indépendants plus que jamais sont des garants de la bibliodiversité et de la liberté d’expression. Ils le sont parce que sans eux bien des auteurs, qui ne sont pas à la mode ou dans le courant dominant, ne trouveraient pas d’éditeur. Mais aussi parce que leur indépendance peut les autoriser à s’attaquer (même si ce n’est pas sans risques) à des sujets de plus en plus tabou dans un pays où l’information et l’édition seront sous contrôle. »

On lit bien là la fusion Edithachette, les craintes vis-à-vis du groupe Bolloré, et bien d’autres.

Empiéter sur le nouveau salon du SNE

Si L’Autre livre n’a pas encore adhéré à la Fédération qui a porté le fer contre le Festival du Livre de Paris, ce pourrait n’être qu’une question de jours. D'ailleurs, il indique dans un courrier aux membres avoir « pour la première fois véritablement, marqué un point dans nos efforts pour avancer dans la voie de la coopération avec les autres associations d’éditeurs indépendants, notamment avec la Fédération des éditeurs indépendants qui réunit des associations en région ». Les structures avaient d'ailleurs produit un communiqué commun sur la question du FLP.

Si cela manquait encore d'évidence, L’Autre salon a rallié la cause : dans ses différentes propositions d’action, Francis Combes évoque en effet que le salon de printemps, prévu du 15 au 17 avril 2022 au Palais de la Femme, changeait de dates. Et opte pour un rendez-vous du 22 au 24 avril. Autrement dit, dans la même fenêtre que le Festival du Livre de Paris, prévu au Grand Palais Ephémère, du 21 au 24 avril.

« Cette nouvelle formule réalise le fantasme ancien de plusieurs des majors de l’édition : se retrouver entre eux au Petit Palais, comme autrefois. Sans les éditeurs régionaux et les éditeurs indépendants », souligne Francis Combes.

Or, le Petit Palais étant en travaux, c’est la version Éphèmère sur le Champ de Mars qui a été choisi avec pour conséquence « [d’]écarter beaucoup d’éditeurs ». Et le président de L’Autre livre de conclure : « Dans ces circonstances notre salon peut-être un véritable salon alternatif des éditeurs indépendants. Et nous allons nous employer à le faire savoir. »

En outre, lors d’une récente rencontre avec Paris Librairies, partenaire de l’événement, la question des éditeurs indépendants fut assez sommairement réglée. L’événement n’aurait pas pour vocation de rechercher une représentativité globale de l’industrie du livre et de ses acteurs. Plutôt de parvenir à structurer une manifestation dont les enjeux concernent plutôt les grands faiseurs.

Récemment, le président d’ALCA, Agence culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine, Patrick Volpilhac, le remarquait : « Paris n’est peut-être pas la réponse à leurs besoins. À ce stade, nous ne savons pas encore si les régions se réuniront à l’avenir pour réfléchir à un nouveau salon parisien plus adapté aux éditeurs régionaux et reprendre les discussions avec Paris Livre Evénements. » (via La Gazette des communes)

Aux lecteurs de trancher...

