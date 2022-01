Le Festival du livre de Paris “conscient de l’attente des éditeurs indépendants” 

En réponse à la lettre ouverte adressée à Paris Livres Évènements, filiale commerciale du Syndicat national de l’édition, le directeur général répond aux craintes et doutes de la Fédération. Son courrier est ici reproduit dans son intégralité.

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les adhérents de la Fédération des Éditions Indépendantes,

Je vous remercie sincèrement pour votre courrier et l’intérêt que vous portez à notre manifestation et comprends l’importance qu’elle revêt dans la représentation de votre Fédération et au-delà de tous les acteurs de l’édition en France.

Tout d’abord, je me permets de vous rappeler quelques éléments chronologiques. Notre filiale a été créée statutairement à la fin septembre via une Assemblée générale extraordinaire du Syndicat National de l’Édition (SNE), ratifiée par ses 720 membres. Conscient de l’attente des éditeurs indépendants et des nombreux enjeux de notre filière, le jour même de ma prise de poste, j’ai exposé aux représentants du Syndicat de la Librairie Française notre volonté de travailler avec l’ensemble des maillons de la chaîne du livre et de ne pas « désintermédier » la librairie. Je continue d’échanger avec les libraires et plus encore en effet avec l’association Paris Librairies.

Le lendemain, j’ai rencontré les représentants de la FILL et nous avons depuis lors des contacts fréquents avec les différentes agences régionales du livre pour construire ensemble le meilleur dispositif de promotion du travail éditorial des territoires.

J’ai pris l’engagement de rencontrer ces prochaines semaines chacun de ces acteurs importants du maillage national. L’arrivée de notre équipe commerciale en ce début d’année va nous permettre rapidement d’organiser ces échanges. La concertation existe donc depuis le début de cette entreprise ! Comme nous le partagions avec la FILL, nous vous encourageons vivement à étudier la possibilité de partager un module sous une bannière régionale

(un « salon » peut accueillir 8 maisons et un « kiosque » jusqu’à 12 maisons).

Ensuite, et plus fondamentalement, en nous alertant avec force et pertinence sur la nécessaire question de la biblio-diversité de notre manifestation, vous nous donnez aussi la possibilité de clarifier le contexte et nos contraintes.

L’état des lieux, diligenté par le SNE et confié à l’agence Tome 2 sur Livre Paris, est sans équivoque : le Salon était devenu obsolète, inadapté et participait à diviser la profession davantage qu’à la fédérer.Je ne reviendrai pas sur l’historique de la manifestation et l’évolution du portefeuille des exposants. Une transformation en profondeur de la manifestation était rendue indispensable. C’est bien cette ambition qui motive toutes nos décisions depuis quelques mois.

En premier lieu, faire de cette manifestation un événement gratuit pour les visiteurs : ce choix contribue à en redéfinir le modèle économique. Puis, pour les éditions 2022-2023-2024, investir le Grand Palais Ephémère : ce choix, plus coûteux et plus exigu mais plus central que la Porte de Versailles, nous contraint, pour des questions d’économies et de délais logistiques, à n’accueillir que des éditeurs passant par une distribution informatisée.

Les quelques 9 000m² de ce nouvel écrin pour le livre (à comparer aux 13 000m² occupés Porte de Versailles lors de la dernière édition) ne nous permettront malheureusement pas d’être une vitrine exhaustive de l’édition française. C’est certes frustrant et imparfait mais nous devons tous composer avec ce principe de réalité.

Enfin, je vous annonce que nous finalisons avec le Centre National du Livre (CNL) un dispositif complémentaire qui permettra d’établir un tarif spécifique pour les maisons d’édition indépendantes. C’est un engagement financier important pour le CNL, et pour le budget du Festival du Livre, destiné à rendre possible la présence du plus grand nombre de maisons d’édition indépendantes.

Votre lettre nous donne donc l’occasion de nous rencontrer, d’échanger de vive voix sur vos objectifs et de préciser, en plus de nos discussions avec la FILL, les attentes des éditeurs et des associations que vous fédérez. Le concours des régions et des éditeurs régionaux est essentiel au succès du Festival du Livre de Paris que nous appelons tous de nos vœux. Et je me réjouis de cette occasion nouvelle de promouvoir ensemble le livre, la lecture, l’édition et la diversité éditoriale.

Jean-Baptiste, directeur général