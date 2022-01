Dans les bois, au coin du feu, en route pour une douce nuit de lectures

Un live Instagram débutera vendredi 21 janvier à 18h30, en simultané sur les comptes Instagram des marques Tediber et Parenthèse, ainsi que sur celui de la youtubeuse littéraire, Audrey – Le Souffle des Mots, qui animera également l'événement. Il sera par la suite disponible en replay sur ces comptes.

Quatre auteurs à écouter

Les participants profiteront ainsi de lectures de fiction au coin du feu, à la nuit tombée, « confortablement blotti sous une couette dans un cadre exceptionnel, au cœur de la nature. » Les œuvres seront lues par leurs auteurs et autrices, et les personnes regardant le live pourront également participer, en posant leurs questions aux auteurs et autrices, ainsi qu'aux marques organisatrices : Tediber et Parenthèse.

Pour cet événement, Tediber explique avoir fait le choix de lectures accessibles aux petits et aux grands, « afin de profiter d’un moment de partage en famille » : L’auteure Samantha Bailly, auteure notamment de C’est pas ma faute, La marelle ou encore Métamorphoses, lira des extraits de son livre, Chasseurs d’aurore.

Adrien Tomas, auteur de Dragons et Mécanisme, proposera lui, de son côté, une lecture de son œuvre Notre Dame des loups, quand Erik L’homme, auteur de N’arrête jamais ou du génie du frigo, lira Des pas dans la neige et Le Regard des princes à minuit.

Enfin, Camille Brissot, auteure de la maison des reflets et de 21 printemps comme un million d'années, plongera les spectateurs dans l’univers de ses œuvres, Le Club des Métamorphoses, mais également Ceux des Limbes, la forêt constituant un élément phare du roman.

Pour cette Nuit de la lecture, Tediber a choisi d'installer l'événement au cœur de la forêt d’Orléans, où sont installées les Tiny house Parenthèse. Un lieu mêlant nature et créativité, calme, luxe et volupté, et qui accueillent des artistes-auteurs en résidence, à travers leur projet, Ce qui nous lie. La marque Tediber équipe Parenthèse en produits de literie depuis son ouverture l’été dernier.

LECTURE:Grande cause nationale, budget peau de chagrin

Quatre influenceuses et partenaires de longue date de Tediber participeront également à cette expérience : Fanny (@ fannyb), Slanelle (@slanelle), Ninon (@disouininon) et Tressy (@tressy_mysoul). Elles réunissent une communauté de près de 300 000 abonnés sur Instagram.

Programme et horaires de lectures :

18h20 : Début du live et rencontre avec l’équipe et les auteurs

18h30 : Bonne nuit les petits - Samantha Bailly lit Chasseurs d'aurore

18h50 : Un pas dans la nuit - Camille Brissot lit Le club des métamorphes et Ceux des limbes

19h10 : Un goût d'aventure - Erik Lhomme lit Des pas dans la neige et Le regard des princes à minuit

19h30 : Qui est le loup ? - Adrien Tomas lit Notre Dame des loups