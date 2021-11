Pass sanitaire : des libraires défendent l'accès aux bibliothèques pour tous

Pour beaucoup d’entre nous, si nous exerçons aujourd’hui le métier de libraire, c’est que nous avons eu la chance de fréquenter enfant, adolescent ou adulte ces bastions de la culture accessibles à tous que sont les bibliothèques.

Si elles nous ont contribué à notre parcours professionnel, elles sont aussi pour nous, libraires, des partenaires essentielles.

Dans nos communes, nous organisons très souvent ensemble toutes sortes d’événements pour célébrer le livre et les personnes qui les écrivent et les illustrent (festivals, rencontres, salons...).

Nous avons plusieurs cœurs de métiers communs à commencer par celui de permettre des rencontres, rencontres entre des personnes et des livres, ceux qu’ils étaient venus chercher et ceux qu’ils découvrent « par hasard ». Nous sommes là aussi pour les besoins des parents et enfants qui viennent chercher les livres recommandés par les enseignants du primaire, du secondaire ou du supérieur.

Comme les bibliothécaires nous sélectionnons des ouvrages parmi l’énorme production, nous avons à coeur de mettre en valeur nos coups de coeur, d’apprendre à connaître les goûts de nos clients, à cerner au mieux leurs demandes (personnelles ou quand il s’agit de choisir un cadeau).

Comme dans les bibliothèques, nous organisons des rencontres avec les auteurs, des expositions, des tables rondes, des lectures, des ateliers pour les enfants, nous sommes souvent fréquentés par les mêmes publics.

Affiches de Clémence Monnet et Julien Billaudeau

Les bibliothèques sont aussi essentielles aux librairies parce qu’elles donnent dès le plus jeune âge et à tout âge le goût du livre, qu’elles ouvrent sur la multiplicité des ouvrages et qu’elles forment les citoyens qui fréquenteront les librairies, occasionnellement ou régulièrement et pour des usages très variés. Parce qu’ils ont eu accès aux bibliothèques, ils franchiront plus tard la porte des librairies.

En mai 2020, nous avons obtenu la reconnaissance pour les librairies d’être considérées commerces essentiels, au même titre que les boulangeries ou que les magasins de fournitures de bureau. Nous ne pensions pas un jour que les bibliothèques, services publics de proximité s’il en est, seraient un jour considérées comme moins essentielles que nous.

Dans certaines communes, le seul accès direct au livre, c’est la bibliothèque car il n’y a pas de librairie. Et nous savons que beaucoup n’ont pas les moyens de s’acheter ou d’acheter à leurs enfants tous les ouvrages qu’ils souhaiteraient ou dont ils ont besoin.

Est-il besoin de le préciser mais les bibliothèques n’offrent pas seulement des livres, mais surtout des lieux calmes où l’on peut lire la presse, choisir des documents sans crainte de se tromper, des espaces de travail, des ordinateurs, un accès internet, des animations gratuites pour petits et grands. Elles sont ce fameux troisième lieu où l’on peut se retrouver dans un environnement ouvert sur l’autre et ouvert à tous.

Nous tenons aujourd’hui à manifester notre solidarité avec les bibliothèques qui ne peuvent plus accueillir comme depuis toujours, tous les publics et doivent en plus contrôler les personnes qui rentrent. Depuis, le 30 septembre (extension du pass aux 12-17 ans), chose plus impensable encore, elles se voient aussi contraintes de contrôler et refouler des enfants. Des personnels des bibliothèques refusant de le faire, car cela va à l’encontre de leur mission, de leur déontologie, de la Charte de l’UNESCO, des droits de l’enfant, sont aujourd’hui sanctionnés.

BIBLIOTHEQUES: le pass sanitaire complique le quotidien

Une baisse (voire une chute) de la fréquentation est observée dans de nombreux établissements comme le fait apparaître la récente analyse publiée par l’Association des bibliothécaires de France. Le gouvernement a déclaré que la lecture serait « Grande Cause nationale ». Nous sommes convaincus que cette cause ne peut être portée, défendue sans l’appui fondamental des bibliothèques redevenues accessibles à tous.

C’est pourquoi nous invitons toutes les librairies à afficher leur soutien en apposant les tribunes signées par des auteurs, autrices, illustratrices que nous mettons régulièrement à l’honneur et avons plaisir à faire découvrir (tribunes parues dans Libération, sur Actualitte.com, le blog de Mediapart et sur l’Insatiable) ou en imprimant les visuels et marque-page disponibles sur le site Internet de la mobilisation.

Nous invitons aussi toutes les personnes qui fréquentent les librairies à soutenir leurs demandes en signant la pétition adressée à la Ministre de la Culture.

Premières librairies signataires :

Librairie Les Abbesses, Paris (XVIIIe)

Librairie Acacia, Libourne (33)

Librairie A la ligne, Lorient (56)

Autres signataires :

Photographie : dessin de Marko publié pour Mediabask