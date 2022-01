Ouganda : un auteur en prison pour avoir “dérangé” le président

Le calvaire de l'écrivain ougandais Kakwenza Rukirabashaija continue. Dans le collimateur du pouvoir depuis la parution de son texte The Greedy Barbarian, que les autorités avaient lu comme une satire du président Yoweri Museveni, il avait été arrêté à son domicile le 28 décembre dernier et conduit dans un lieu inconnu par des militaires.

Le 3 janvier, l'auteur réapparaît finalement, le temps d'une visite à son domicile, en compagnie d'officiers qui menaient une perquisition. Son épouse, Eva Basiima, a pu constater les difficultés de son mari à marcher, ainsi que des traces de sang sur ses vêtements. Les rencontres avec son avocat, Eron Kiiza, lui ont été refusées.

À deux reprises, la justice ougandaise a rappelé à l'ordre les autorités, assurant dans un premier temps que l'incarcération de l'auteur n'était pas légalement motivée par une accusation officielle, puis que sa présentation devant un tribunal, « mort ou vif », était obligatoire.

La commission des droits de l'homme ougandaise avait même indiqué, dans un message publié sur Twitter, avoir visité plusieurs lieux de détention pour localiser Kakwenza Rukirabashaija, sans succès.

Le 5 janvier, Eamon Gilmore, représentant spécial de l'Union européenne pour les Droits de l'homme, s'était dit « alarmé » par la situation de Kakwenza Rukirabashaija, appelant les autorités ougandaises « à respecter l'État de droit ».

Le président “dérangé”

Pour se conformer aux décisions de justice tout en limitant les possibilités de défense de Kakwenza Rukirabashaija, les autorités ont finalement présenté l'auteur devant une cour de Kampala, afin qu'il soit inculpé officiellement. Il a été accusé de « communication insultante » à l'encontre du président Yoweri Museveni et de son fils, Muhoozi Kainerugaba, chef de l'armée de terre, les 24, 26, 27 et 28 décembre derniers, à l'aide de son compte Twitter.

D'après les motifs de l'acte d'inculpation, Kakwenza Rukirabashaija aurait « dérangé » le président et son fils avec des messages insultants.

Devant le juge Douglas Singiza, Kakwenza Rukirabashaija aurait nié l'ensemble des accusations. L'audience s'est toutefois tenue sans journalistes et sans les avocats de l'auteur, ce que dénonce Eron Kiiza, évoquant « une parodie de justice » dans un message publié sur Twitter.

Toujours selon l'avocat de l'auteur, un examen médical de ce dernier aurait été ordonné par la cour : sa défense et ses proches craignaient des actes de torture.

A priori, une nouvelle audience sera organisée le 21 janvier prochain, en présence de l'auteur et, cette fois, des personnes chargées d'assurer sa défense. Il risque jusqu'à une année de prison.

Ce n'est pas la première fois que Kakwenza Rukirabashaija est la cible du gouvernement ougandais. En avril 2020, Kakwenza Rukirabashaija avait été interpellé et emmené à Mbuya, non loin de la capitale du pays, Kampala. Pendant une semaine, il sera torturé et interrogé par des agents des services de renseignement du pays, sommé de livrer des informations sur son roman The Greedy Barbarian.

Libéré, l'écrivain sera à nouveau arrêté en septembre 2020, pour quelques jours seulement, avec l'obligation de se présenter régulièrement auprès des forces de l'ordre de son pays.

Photographie : Yoweri Museveni en 2014 (GovernmentZA, CC BY-ND 2.0)