Ouganda : la libération de Kakwenza Rukirabashaija exigée par la justice

Des hommes armés, identifiés comme des membres des forces de sécurité ougandaises, avaient procédé à l'arrestation de Kakwenza Rukirabashaija à son domicile, à Iganga, le 28 décembre dernier. L'écrivain diffusait alors quelques mots sur le réseau social Twitter pour prévenir de son interpellation.

Détenteur du titre d'International Writer of Courage, décerné par l'organisation non gouvernementale English PEN, Kakwenza Rukirabashaija avait fait face, après son arrestation en avril 2020, à des actes de torture infligés par les autorités ougandaises.

Ces dernières, sur ordre du pouvoir, traquaient des informations sur son roman The Greedy Barbarian, ouvrage jugé critique et insultant à l'égard du président de l'Ouganda, Yoweri Museveni. Libéré, l'écrivain sera de nouveau interpellé en septembre 2020, pour quelques jours.

Après The Greedy Barbarian, Rukirabashaija a publié Banana Republic : Where Writing is Treasonous, dans lequel il évoquait son arrestation, la torture et les mauvaises conditions de détention subies en avril 2020...

Une libération inconditionnelle

La juge Irene Nambatya, statuant sur une demande de libération déposée par l'avocat de l'auteur, Eron Kiiza, a déclaré que l'écrivain devait être « inconditionnellement » libéré, d'après des propos rapportés par l'AFP. « Tout officier de police doit se soumettre à cet ordre », aurait précisé la juge.

La veille, le 3 janvier, l'auteur est finalement réapparu, le temps d'une visite à son domicile, accompagné par des officiers, le temps d'une perquisition. Eva Basiima, épouse de l'auteur, assure à France 24 qu'« [i]l était dans un sale état. J'ai craqué en le voyant. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état avant hier. » « Ses jambes étaient gonflées, il avait l'air affamé. Il essayait de me montrer la plante de ses pieds, et elle portait des traces de coups. Il était menotté et portait les mêmes vêtements que lorsqu'il nous a quittés, le 28 décembre », explique-t-elle.

Autorisé à prendre une douche, sous surveillance, au cours de la perquisition, Kakwenza Rukirabashaija a abandonné ses vêtements, pris en photo par sa femme : on y distingue des traces de sang qui pointent le recours à des actes de torture de la part des autorités. Eron Kiiza, avocat de l'écrivain, a publié les clichés sur Twitter.

L'écrivain semble avoir été arrêté, cette fois-ci, pour des commentaires sur le fils du président ougandais, Muhoozi Kainerugaba, chef de l'armée de terre. Charles Twiine, porte-parole des forces de sécurité ougandaises, a confirmé que l'auteur serait jugé pour une entorse au Computer Misuse Act, adopté en 2011, qui vise à prévenir et réprimer les actes illégaux commis en ligne. Rukirabashaija risquerait jusqu'à un an de prison.

Ce mardi 4 janvier, Rukirabashaija aurait dû apparaître, mais est resté absent au cours de l'audience. Selon son avocat, cette absence s'explique par la volonté des autorités de ne pas montrer un prévenu portant des marques de torture, ce qui desservirait l'accusation.