Ouganda : les autorités rappelées à l'ordre pour la détention d'un écrivain

Le 28 décembre dernier, l'écrivain Kakwenza Rukirabashaija était interpellé à son domicile, en Ouganda, puis conduit par des hommes armés à Kampala, capitale du pays. Depuis, vraisembablement transféré dans une base militaire, il reste prisonnier et dans l'impossibilité de joindre son avocat. Celui-ci ainsi que la famille de l'auteur craignaient alors des actes de torture à son encontre.

Le 3 janvier, l'auteur réapparaît finalement, le temps d'une visite à son domicile, en compagnie d'officiers qui menaient une perquisition. Son épouse, Eva Basiima, a pu constater les difficultés de son mari à marcher, ainsi que des traces de sang sur ses vêtements.

Ce n'est pas la première fois que Kakwenza Rukirabashaija est la cible du gouvernement ougandais. En avril 2020, Kakwenza Rukirabashaija avait été interpellé et emmené à Mbuya, non loin de la capitale du pays, Kampala. Pendant une semaine, il sera torturé et interrogé par des agents des services de renseignement du pays, sommé de livrer des informations sur son roman The Greedy Barbarian. Le pouvoir ougandais y aurait en effet lu une critique sévère du président Yoweri Museveni et de sa politique.

Libéré, l'écrivain sera à nouveau arrêté en septembre 2020, pour quelques jours seulement, avec, encore aujourd'hui, l'impératif de se présenter régulièrement auprès des forces de l'ordre de son pays.

Pas d'accusation officielle

Le 4 janvier dernier, la juge Irene Nambatya, statuant sur une demande de libération déposée par Eron Kiiza, l'avocat de l'auteur, a déclaré que l'écrivain devait être « inconditionnellement » libéré. Ce même jour, Kakwenza Rukirabashaija était absent de l'audience : il devait être jugé pour une entorse à la loi sur les comportements en ligne, qui pourrait lui valoir jusqu'à un an de prison, fait valoir le pouvoir.

Selon son avocat, cette absence s'explique au contraire par la volonté des autorités de ne pas montrer un prévenu portant des marques de torture, ce qui desservirait l'accusation.

Ce 10 octobre, l'auteur était de nouveau appelé à comparaitre devant une cour, pour participer à son procès. Sans succès, une nouvelle fois. En conséquence, la Haute Cour de Kampala a ordonné sa présence devant la cour ce mercredi 12 janvier à 10h. L'ordonnance est adressée, notamment, au procureur général, à l'inspecteur général de la police et au commandant des forces armées.

Rappelons que l'écrivain semble avoir été interpellé pour des commentaires diffusés sur les réseaux sociaux et portant sur le fils du président ougandais, Muhoozi Kainerugaba, chef de l'armée de terre. « Aucune accusation n'a été prononcée contre la défense dans le cadre d'une cour compétente, et aucune explication n'a été avancée à son avocat, sa famille et ses amis pour sa détention illégale prolongée », a souligné Eva Basiima devant la Haute Cour, selon Nile Post.

La commission des droits de l'homme ougandaise a indiqué, sur Twitter, avoir visité plusieurs lieux de détention pour localiser l'auteur. Sans succès...

