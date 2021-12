Critique du pouvoir, l'écrivain Kakwenza Rukirabashaija arrêté en Ouganda

« Je fais l'objet d'une arrestation à mon domicile en ce moment même. Des hommes armés sont en train d'entrer chez moi. » Tels sont les quelques mots publiés sur Twitter par Kakwenza Rukirabashaija, le 28 décembre dernier, alors que des forces de sécurité ougandaises procédaient à son interpellation.

Les hommes armés, malgré l'absence d'uniformes, faisaient pourtant bien partie de l'armée, assure l'organisation PEN International, qui défend la liberté d'expression des écrivains dans le monde entier. D'après l'ONG, les récentes critiques de Rukirabashaija à l'encontre du fils du président ougandais, Muhoozi Kainerugaba, chef de l'armée de terre, lui auraient valu ce traitement.

« La critique des personnalités au pouvoir n'est pas un crime. Il est inquiétant de voir que Kakwenza Rukirabashaija fait face à un terrorisme d'état, et à nouveau pour des critiques adressées à la famille au pouvoir. La liberté d'expression est protégée par la constitution de l'Ouganda et son exercice pacifique n'exclut pas les opinions exprimées en public sur des individus au pouvoir. Kakwenza n'a commis aucun crime et devrait être relâché immédiatement, sans condition », souligne Romana Cacchioli, directrice exécutive de PEN International.

En quelques mois, l'écrivain aura fait l'objet de trois interpellations. En avril 2020, Kakwenza Rukirabashaija avait été interpellé et emmené à Mbuya, non loin de la capitale du pays, Kampala. Pendant une semaine, il sera torturé et interrogé par des agents des services de renseignement du pays, sommé de livrer des informations sur son roman The Greedy Barbarian.

Dans ce dernier, l'auteur mettait en scène Bekunda et son jeune fils, Kayibanda, engagé dans une fuite éperdue vers un pays plus accueillant. Mais à peine ont-ils franchi la frontière que des détails étranges apparaissent, annonciateurs d'une corruption qui gangrène chaque strate de cette nation... Les responsables ougandais avaient vu dans le roman une satire du pays et de ses dirigeants, et considéré le romancier comme un élément dangereux.

Libéré, l'écrivain sera à nouveau arrêté en septembre 2020, pour quelques jours seulement, mais reste encore aujourd'hui contraint de se présenter régulièrement auprès des forces de l'ordre de son pays. Dans un autre livre, Banana Republic : Where Writing is Treasonous, l'auteur dénonçait les conditions de sa détention... En octobre dernier, l'organisation English PEN lui avait décerné le titre d'International Writer of Courage, pour son attitude face aux pressions du gouvernement.

L'absence de nouvelles de l'auteur laisse craindre pour sa condition physique et ses perspectives de retrouver sa liberté.

Photographie : Eric ROBERT, CC BY-NC-ND 2.0