Fermeture des librairies France Loisirs, la fin d'une époque

L’année 2020, où la librairie avait finalement plus que tiré son épingle du jeu, malgré la fermeture obligatoire (pour cause de non essentialité), n’aura fait que reculer l’échéance. Un an après l’obtention d’un prêt de 10 millions €, le groupe Actissia plaçait sa branche France Loisirs en liquidation. Trop tard. La crise sanitaire avait frappé trop fort.

Adrian Diaconu, l’actionnaire, avait admis des délais, des errances, des attentes, et surtout constaté que durant les mois de juillet et août, les lecteurs avaient déserté les établissements. La recherche d’un repreneur devenait inéluctable pour la filiale, alors même que les nouveaux modèles d’affaires avaient, semble-t-il, suscité l’intérêt du public.

De 14 à 34...

Mi-décembre, la SAS Financière Trésor du Patrimoine se voyait octroyer par le tribunal de commerce de Paris un feu vert dans la reprise. 14 librairies resteraient ouvertes, avec 138 postes préservés sur les 737 emplois que comptait l’enseigne. Une reprise effective à compter du 21 décembre, qui allait engendrer une casse sociale d’envergure.

Et finalement, petit rebondissement – maigre consolation, mais consolation tout de même. La Financière vient d’indiquer qu’elle allait préserver 34 établissements, vingt de mieux que les 14 originellement annoncés. Dans un communiqué, elle confirme l’information, elle entendu surtout rappeler que ce projet de 34 avait toujours été sur la table.

« [S]i la liste des 14 boutiques en propre a été parfois communiquée, les 20 boutiques partenaires (affiliées) ont généralement été oubliées », indique l’entreprise. Autrement dit, des espaces reliés à l’activité, mais dont les personnels ne sont pas ceux du groupe Actissia.

Auprès de l’AFP, la Financière précise : « On a proposé aux salariés responsables des boutiques non reprises de continuer l’activité comme partenaire. Sur le reste de l’activité, on va procéder à la réembauche de quelques salariés qui n’entraient initialement pas dans le périmètre de la reprise. »

Des années de vache maigre

Au final, France Loisirs ne disparaîtra pas. En effet, au sein de cette branche, les services logistiques et informatiques demeurent, ainsi que le centra d’appel et l’usine d’impression sont préservés. Ce qui représente 95 des 211 salariés à travers les quatre entités. « L’enseigne France Loisirs continue, mais s’est redimensionnée pour offrir un service encore plus performant à ses clients et ses membres », poursuit la Financière.

Reste qu’un peu partout dans l’Hexagone, des établissements baisseront définitivement le rideau. Ne demeureront ouvertes que les deux situées à Paris (IVe et VIIIe arrondissement), ainsi que celles de Lannion, Beauvais, Lorient, Lyon, Moulins, Bergerac, Dijon, Roanne, Chalon-sur-Saône, Tours, Lorient et Lisieux.

La réinvention du modèle sera alors décisive : dans les années 70/80, on comptait plus de deux millions d’inscrits au programme d’achat de livres de France Loisirs. Lors du 50e anniversaire de l’enseigne, en 2020, ils n’étaient plus que 800.000. Mais déjà en 2013, un premier grand coup avait frappé avec la mise en vente des 57 librairies Chapitre, avec 34 d’entre elles qui n’eurent pas de repreneur.

Sur l’année 2019, France Loisirs enregistrait près de 85 millions € de chiffre d’affaires. La société avait déjà été placée en redressement judiciaire au 1er décembre 2017, avec la triste perspective de supprimer 450 emplois sur les 1800.

