France Loisirs : “En juillet et août, les gens ont disparu

Placée sous la protection du Tribunal de commerce de Paris, la société France Loisirs est désormais à la recherche d'un repreneur. « Je suis à la barre et je ferai tout pour trouver la meilleure solution », nous assure Adrian Diaconu, président du groupe Actissia.

Les deux périodes de confinement de l'année 2020 avaient déjà fragilisé l'entreprise : en novembre de cette même année, Actissia obtenait 10 millions € de la banque Natixis, par l'intermédiaire d'un prêt garanti par l'État, destiné à financer la poursuite de la transformation de France Loisirs et de son modèle commercial.

« Nous avons dû gérer crise sanitaire d'un côté et transformation du modèle de l'autre, nous avons été pris en tenailles », analyse Adrian Diaconu. La fermeture des centres commerciaux, à la faveur du confinement du début d'année 2021, aura débouché sur une nouvelle perte de chiffre d'affaires importante pour l'enseigne.

La résilience des librairies, notamment indépendantes, au cours de la crise, ne s'est malheureusement pas étendue à France Loisirs, dont les quelque 150 boutiques sont implantées dans les petites et moyennes villes. « Nous n'avons pas réussi à retrouver un niveau d'activité suffisant. En juillet et août, l'activité est moins importante d'habitude, mais en 2021, cela a été catastrophique. Des employés m'ont dit : “On n'a jamais vu ça, les gens ont disparu”. »

Le recours à la livraison à domicile et le développement du télétravail auraient réduit les flux de population dans les centres-ville, limitant les visites au sein des boutiques France Loisirs, et donc les ventes — malgré la stratégie omnicanale et le changement de stratégie en termes de modèle commercial.

« Notre ancien modèle de l'obligation d'achat a été très affecté par la pandémie, et nous avons pris du retard sur la mise en place du système d'abonnement. Les équipes ont vécu pendant des dizaines d'années avec le premier, et il a été complexe de changer pour le second », indique le président. « En plus, les tests ont été lancés dans les boutiques, qui, une fois fermées, n'ont pas eu l'opportunité de les développer. »

“Il n'est pas possible d'acheter du temps”

Une pointe de regret se perçoit dans la voix d'Adrian Diaconu, convaincu que l'abandon du modèle commercial historique de France Loisirs, l'obligation d'achat, pour un autre, celui des abonnements, va porter ses fruits. « Un changement de modèle ne se fait pas du jour au lendemain, et il n'est pas possible d'acheter du temps, malheureusement. Le nouveau système plait, notamment aux jeunes qui n'ont pas d'a priori sur la marque France Loisirs. »

Pour appuyer son analyse, Adrian Diaconu relève que 13.000 adhésions (formules Classic et Premium — cette dernière étant payante — confondues) ont été enregistrées depuis le 1er octobre dernier, avec 70 % de nouveaux membres âgés de moins de 45 ans, dont plus de 30 % ont entre 25 et 35 ans. Le précédent modèle commercial de France Loisirs, indique Diaconu, parvenait à convaincre 2000 à 3000 nouveaux adhérents par mois seulement.

« Nous avons fait 2 miles à la nage, nous sommes à 100 mètres du bord », assure Diaconu, qui rappelle avoir investi des fonds « régulièrement » dans la société depuis 2015. Il indique encore que toutes les obligations fiscales et sociales liées au plan de continuation ont été validées par la justice, mais que les mois de septembre et d'octobre n'ont pas été suffisamment dynamiques. « Il faudrait 6 à 9 mois pour repartir et préserver l'activité ainsi qu'un maximum d'emplois. »

La recherche d'un repreneur concerne donc l'enseigne France Loisirs, mais aussi les activités liées, à savoir la filiale logistique, le centre d’appel, l'activité d'impression à la demande ainsi que la filiale d'assistance informatique. Le reste du groupe Actissia n'est pas concerné, mais les différentes filiales étant liées entre elles par certaines activités et partenariats, le sujet sera abordé avec l'éventuel repreneur.

Une période de trois mois devra aboutir sur la recherche d'un repreneur : elle sera renouvelable une fois, si les finances de la société sont suffisantes.

crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0