Épinal inaugure la première exposition française consacrée au graveur José Posada 

Du 8 au 19 septembre 2021, la manifestation Extra! s’interroge sur la mutation de la vie littéraire, et s’organise autour d’un motif ancien : celui du salon littéraire. « À quoi pourrait ressembler un salon littéraire contemporain, non plus aristocratique mais ouvert à la diversité et à de nouvelles conceptions de la littérature, non plus incarnée par le livre mais par les écrans, la scène ou les corps ? Comment réinventer ce haut-lieu autrefois de la sociabilité culturelle et des conversations philosophiques ? »