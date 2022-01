Saint-Paul-Trois-Châteaux : la Fête du livre jeunesse 2022 annulée, le calvaire reprend

Les organisateurs de l'événement ont fait parvenir un texte, mi-résigné mi-dépité, pour expliquer la situation. Le voici reproduit dans son intégralité.

Plus de 3700 élèves étaient prévus pour nos animations scolaires. Mais peu avant les vacances de Noël, l’augmentation des contaminations chez les enfants nous a mis en alerte. Nous avons donc contacté la DSDEN pour nous informer de l’évolution du protocole en vigueur. Les services de l’éducation nationale nous ont informés que le brassage des publics scolaires n’était plus autorisé.



Nous avons ensuite rencontré les services préfectoraux et la municipalité de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Ces échanges nous ont apporté des précisions sur de nouvelles contraintes faisant suite à l’aggravation de la situation sanitaire : impossibilité de proposer des ateliers ou des animations pour les enfants (décision préfectorale) et mise en place d’un arrêté municipal suspendant les animations dans la ville jusqu’au 24 janvier (avec un risque élevé de prolongation de cette mesure).



Par ailleurs, nous manquions de visibilité sur une partie du financement du Salon, les réponses sur l’accord de subventions indispensables ne nous étant toujours pas parvenues.



L’organisation de la Fête du livre nous met face à de nombreux enjeux et implique de nombreux acteurs liés (directement ou indirectement) à notre événement. Du fait d’une temporalité logistique difficile à gérer, et avant d’engager inutilement de trop grands frais, nous avons analysé la situation en fonction des éléments dont nous avions connaissance.



Après les fêtes, la situation ne s’étant pas améliorée et les incertitudes s’accumulant, il nous a fallu agir de façon responsable et prendre une décision douloureuse. Les conditions sanitaires actuelles ont des répercussions sur nos bénévoles et tous les salariés amenés à intervenir sur l’événement, ainsi que nos publics scolaires, professionnels et familiaux. D’autre part, le risque de perte financière pour les différents acteurs de la manifestation est réel. Nous devions donc nous résoudre à cesser nos préparatifs.



L’édition 2022 n’est pas réalisable dans le contexte actuel.

Le Sou des écoles laïques ne compte pas reporter la manifestation, car d’autres actions sont en cours de développement pour les mois à venir. À notre grand regret, l’équipe n’aura malheureusement pas le temps nécessaire pour réorganiser une Fête du livre et mener parallèlement ses autres projets cette année. Par ailleurs, les intervenants invités ne seront pas forcément disponibles à de nouvelles dates. Nous souhaitons consacrer notre énergie à une réflexion autour de l’évolution de la Fête du livre et à la poursuite des initiatives engagées depuis ces derniers mois.

Déjà très ébranlés l’an dernier, cette seconde annulation nous a encore bien bouleversés. Nous ne voulons plus nous épuiser à des adaptations permanentes et nous exposer à de nouveaux risques de report ou d’annulation. Nous avons besoin de construire et réaliser des actions littéraires, pour réenchanter le quotidien de tous nos lecteurs passionnés.



Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien.



Le Sou des écoles laïques, pour la Fête du livre jeunesse