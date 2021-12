Angoulême : le Festival de la BD reporté à fin mars, début avril 2022

Cette décision s’imposait, suite à l’évolution fulgurante de la pandémie au cours de ces dernières semaines et à l’annonce gouvernementale du lundi 27 décembre instaurant des jauges pour une durée initiale de 3 semaines, durée potentiellement renouvelable.

Cette dernière contrainte ne permet pas à l’événement de s’adapter et vient s’ajouter à nombre d’autres contingences qui touchaient déjà différents publics participants au Festival : internationaux, groupes scolaires, professionnels de l’écosystème de la bande dessinée…



L’ensemble des partenaires publics de la manifestation, l’État, le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Départemental de la Charente, la communauté d’agglomération du GrandAngoulême et la Ville d’Angoulême elle-même, sont parties prenantes pour accompagner le Festival dans ce report.

Les éditeurs de bande dessinée du groupe BD du Syndicat National de l’Édition (SNE) et du Syndicat des Éditeurs Alternatifs (SEA) sont également associés à cette démarche. Ces engagements représentent un facteur majeur d'espérance pour la réussite et le bon déroulement de l'édition à venir.

La période très tardive à laquelle cette obligation de report survient va cependant nécessiter la mise en place de mesures exceptionnelles de soutien au Festival. La Ministre de la Culture et de la Communication, Roselyne Bachelot, a réagi sur BFMTV.



« Je réponds que sur tous les secteurs en difficulté, et effectivement le report du Festival d’Angoulême va entraîner des frais, nous serons là pour les aider comme nous avons toujours été là pour aider le secteur de la culture, la culture continue dans toutes ses formes ; et le Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême, et la BD est un secteur culturel, il faut le protéger et il faut le promouvoir. »

Les nouvelles dates du Festival 2022 vont faire l’objet d’une concertation et d’une annonce prochaine.

