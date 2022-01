Exposition : Champollion et le mystère des hiéroglyphes

L’exposition que la BnF propose à l’occasion du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes conduira le visiteur dans les pas du célèbre savant, à la découverte des techniques d’hier et d’aujourd’hui pour la compréhension des langues et écritures perdues. Près de 350 pièces — manuscrits, estampes, photographies, papyrus, sculptures... — issues des collections de la BnF et de prêts exceptionnels viendront initier le public à la « méthode Champollion » et redonner vie à une civilisation qui fascine encore aujourd’hui.

La question du déchiffrement — et pas uniquement celui des hiéroglyphes égyptiens — est universelle. En ce sens, l’exposition montre l’actualité de la démarche du savant et son influence jusqu’à nos jours. Elle met en lumière non seulement le père de l’égyptologie, mais aussi l’homme que fut Champollion, son ardeur, son immense curiosité, son tempérament, comme ses qualités littéraires.

L’exposition établit des ponts avec la recherche actuelle menée sur les langues oubliées et avec des œuvres contemporaines conservées à la BnF. S’adressant à tous les publics, elle offre un parcours spécifique destiné aux jeunes visiteurs.

Manuscrits autographes de Champollion

La BnF conserve dans ses collections 88 volumes de notes et de dessins de la main de Champollion. Ces documents souvent inédits laissent entrevoir le génie, l’intuition, la personnalité et le travail encyclopédique de Champollion, qui œuvra à faire connaître la grandeur de cette Égypte tant admirée. Ces volumes constituent le cœur d’une exposition guidant le public au plus près du travail du déchiffreur et de la fabrique d’une science naissante : l’égyptologie.

La Bibliothèque a joué un rôle majeur dans cette aventure, elle qui a conservé jusqu’au début du XXe siècle l’un des plus importants fonds d’antiquités égyptiennes. Encore aujourd’hui, la quête savante de Champollion trouve des accents universels qui trouvent un écho au sein des collections de la BnF, lieu de toutes les paroles et du patrimoine écrit.

Un parcours thématique, guidé par la démarche du savant

Le parcours de l’exposition, en trois sections, s’inscrit dans les pas de Champollion. La première interroge l’énigme des hiéroglyphes et la conquête de l’écriture. Lorsque Champollion entreprend son étude des hiéroglyphes, leur compréhension est perdue depuis plus de 1500 ans. S’appuyant sur des documents multilingues associant, telle la célèbre Pierre de Rosette, plusieurs langues pour un même texte, Champollion traduit, croise, compare et copie inlassablement des textes hiéroglyphiques afin de parvenir à établir une sorte de grammaire et de dictionnaire. Son but ultime est d’interpréter le sens des textes et de rendre vie à la civilisation qui les a produits.

La deuxième partie de l’exposition fait la lumière sur le processus de quête des textes, en s’intéressant au travail de terrain, à la collecte des écritures et des langues. Ainsi, le dessin, tel que le pratiquait Champollion, mais également la photographie, et aujourd’hui les techniques numériques apparaissent-ils au fil du parcours comme des outils indissociables de la découverte de langues méconnues.

Pour finir, l’exposition remet en perspective les enjeux de la transmission du savoir. La connaissance du système hiéroglyphique se diffuse à partir du XIXe siècle par l’enseignement, les musées, l’imprégnation dans l’imaginaire collectif ou encore les arts. Autant de voies de diffusion qui illustrent l’importance d’une transmission à laquelle Champollion lui-même fut particulièrement attaché.

Des prêts exceptionnels

Les pièces exposées sont pour la majeure partie issues des fonds de la BnF : manuscrits, imprimés, estampes, photographies, peintures, papyrus, sculptures et monnaies. En regard de ces documents, des œuvres pharaoniques vues et étudiées par Champollion viennent illustrer son travail. À cet effet, le Musée du Louvre et le Museo Egizio de Turin ont consenti des prêts exceptionnels, contribuant à éclairer une civilisation de plus de trois millénaires dont les scribes n’ont cessé d’écrire l’histoire.

Exposition : L’aventure Champollion. Dans le secret des hiéroglyphes — 12 avril — 24 juillet 2022 – 9 €/TR : 7 €

Crédits illustration : Papyrus mythologique de Tanytamon. BnF, département des Manuscrits © BnF ; Copie par Champollion du nom de Cléopâtre, inscrit dans un cartouche BnF, département des Manuscrits © BnF ; Jean-François Champollion. Monuments de l’Egypte et de la Nubie : Sethi Ier et Hathor (Voyage) BnF, département des Manuscrits © BnF