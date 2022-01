Médiation animale : nos amis les bêtes s’invitent en bibliothèque  

En 2020, la France obtenait un score de 493 points dans le domaine de la compréhension de l’écrit, selon l’enquête PISA 2018. Elle mettait en exergue que la lecture était considérée comme une « perte de temps » pour beaucoup de jeunes (source : OECD). Pour y remédier, ces dernières années, florit dans les établissements de culture une expérimentation : la médiation animale.

Plusieurs bibliothèques et médiathèques françaises se sont lancées dans cette aventure canine. Son objectif ? Accompagner autant qu'aider dans l’apprentissage de la lecture. Pour ce faire, l’enfant est invité à faire la lecture à voix haute non pas à un adulte, mais à un chien. Par ce geste, il peut lire sans avoir peur de se tromper, de buter sur les mots, et donc sans appréhender une réprimande de parents ou d'enseignants.

D’après les résultats, cette relation aurait permis de de retrouver leur confiance, d’améliorer leurs aptitudes et de contribuer à leur créativité. Chaque chien a lui suivi un programme d’entraînement spécifique pour être en mesure d’écouter avec patience les jeunes lecteurs.

En France, sûrement mais doucement…

Entre 2016 et 2017, la médiathèque d’Illkirch-Graffenstaden, au sud de l’agglomération strasbourgeoise, a ouvert ses portes à Flora, une jeune Golden retriever. La directrice, Sophie Jacques, atteste d'un vif enthousiasme concernant la pratique d’un chien pour lire. Pendant toute une année scolaire, elle a accueilli une douzaine d’enfants, durant des séances d’une heure, avec une bibliothécaire et une professionnelle de la médiation animale, Céline Eichenberger, accompagnée de Flora.

La directrice explique l’expérience d’une telle pratique : « Le chien est une présence vivante qui, contrairement à l’être humain, ne juge pas, ne corrige pas. Lorsqu’on est sans cesse arrêté par l’enseignant, le parent, l’orthophoniste, cela n’encourage pas à poursuivre. Le chien offre une écoute bienveillante, chaleureuse, l’enfant est soutenu dans l’effort. »

À mesure des séances, un lien se forge entre l’animal et l’enfant, qui s'apprivoisent progressivement : première étape, la confiance s’instaure. La lecture est alors associée à autre chose qu’une stricte obligation scolaire, rendant son application davantage stimulante, rapporte Le Monde.

Plus récemment, en décembre 2019, la bibliothèque universitaire d’Angers établit un partenariat avec l’association Des Museaux pour des Maux. S’étaient alors invités dans les locaux des chiens, chats et lapins pour investir les couloirs de la BU d’Angers à raison de 2 heures par semaine. Son but était d’assurer « un temps de détente et de douceur en compagnie de lapins de lecture ».

L’objectif était alors de permettre aux étudiants de s’offrir une parenthèse entre leurs séances de révision, et ainsi diminuer leur stress. D’après les réseaux sociaux de la BU, il semblerait que l’expérience a été renouvelée cette année encore.

ActuaLitté est allée à la rencontre de Marie-Paule Remond qui propose la formation Lire avec les chiens, développée par la société FIMAC Canin, et réalisée par Chantal Hazard. La médiatrice nous indique avoir mis au point ces opérations dans la médiathèque de la Vallée de Munster et une autre à Colmar avec ses deux chiennes Odana et Praline, après le premier confinement de 2020. Le désarroi et le sentiment de solitude, engendré par cet isolement contraint, avait suscité un fort intérêt pour l'atelier.

Les enfants se sentaient « valorisés », souligne-t-elle, en présence d’animaux et prenaient plaisir à « retrouver le goût du papier ». Ces ateliers visent un public âgé entre 4 et 15 ans : ils aspirent à « redonner goût à la lecture, notamment pour les enfants en décrochage ». Elle poursuit : « Le chien représente un faciliteur de ce plaisir de la lecture. » À la différence d’un suivi scolaire, l’enfant n’est confronté ni à des attentes ni des évaluations. Et du fait de son succès, l’atelier a été reconduit une fois par mois, accueillant toujours plus de monde… jusqu’au Pass sanitaire.

La médiathèque de la Vallée de Munster et l’école élémentaire Saint-Jean à Colmar n'ont pas pu nous apporter leur témoignage sur ces expériences.

Une pratique courante outre-Atlantique

En 1962, le Dr Boris Levinson, professeur de psychologie dans l’Etat de New York, théorisait le concept de médiation animale. Pendant sa consultation avec un enfant autiste, le docteur avait oublié de faire sortir son chien. Habituellement emmuré dans le silence, le patient a commencé à communiquer avec lui, rapporte La Croix.

Freud avait déjà examiné l’intérêt d’une « psychothérapie infantile orientée par l’animal », qui sert de « catalyseur ». Toutefois, cette pratique n’a été introduite que depuis quelques années en France, notamment grâce à l’impulsion de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer.

En mai 2017, une étude menée par l’université Tufts (Etats-Unis) a démontré que les aptitudes des enfants qui lisaient à voix haute aux chiens augmentaient. Plusieurs Etats du pays ont décidé de mener cette expérience dans leurs locaux bibliothécaires : K9 Reading Buddies, à Chicago ; Paws to Read, au Minnesota ; Read to a Dog, dans l’Iowa.

Lexie Reiling, supervisant la programmation jeunesse dans les bibliothèques de l’Iowa, expliqué : « La présence des chiens est apaisante et sans jugement, ce qui est important pour un enfant développant des compétences en lecture », précise Le Parisien.

Un exercice développé auprès du public

Depuis plusieurs expériences ont été menées. D’abord dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), dans des unités de soin accueillant des malades atteints d’Alzheimer, mais aussi dans le milieu carcéral. Entre 2013 et 2014, une expérience avait été menée à la centrale d’Arles, mettant en « face à face » les détenus avec des chevaux semi-sauvages. Il avait été alors constaté une meilleure atmosphère et des relations plus détendues entre les détenus et leurs gardiens.

De même, en partenariat avec l’association Handi’chiens, la centrale pour femmes de Rennes accueillait des chiens que les détenues éduquaient avant de les remettre à des personnes handicapées. Selon Boris Albrecht, directeur de la Fondation Sommer, la présence d’animaux a contribué à « humaniser les prisons les plus déshumanisées ».

Cependant, il prévient que « l’animal cristallise les tensions. Et sans une personne compétente derrière, on peut faire éclater un établissement ». D’où l’importance des médiateurs d’être formés en choisissant l’une des multiples formations. Il ajoute qu’aujourd’hui bien qu’il existe de nombreuses associations autour de cette question, « il n’existe pas pour l’instant en France de réglementation pour exercer cette activité ».

Aujourd’hui, la médiation animale est en pleine expansion. Bien que plusieurs centres de formation en médiation animale existent, aucun d’entre eux ne distribue de diplômes reconnus par l’Etat, en France. L’une des limites qui en limite le développement reste de réussir à convaincre les municipalités d’accepter les chiens dans les bibliothèques – les enjeux d’assurances étant plus élevés en accueillant ces boules de poils.

Crédit : Dyadya_Lyosha, CC 0 ; Clearwater Public Library CC BY 2.0, NC SA