Bibliothèques : le ministère de la Culture inflexible sur le pass sanitaire

Mobilisés depuis plusieurs jours, des bibliothécaires de plusieurs villes de France demandaient l'abandon de l'obligation de présentation du pass sanitaire pour l'entrée dans les établissements de lecture publique, instaurée depuis le 9 août dernier. Et s'inquiétaient par ailleurs d'une obligation similaire, pour les agents, à compter du 30 août prochain.

« Ce n'est pas contre le vaccin : notre déontologie est en jeu. Ce que nous voulons, c'est pas de contrôle du tout [à l'entrée des établissements]. À partir du 30 septembre, le pass sera obligatoire pour les enfants de 12 à 17 ans : celui qui viendra pour travailler sur son exposé, nous allons devoir le renvoyer ? C'est impensable », s'insurgeait une professionnelle de la lecture publique, le 20 août dernier.

Dans plusieurs villes de France, notamment Brest, Toulouse, Paris, Lyon, la semaine passée, et Grenoble (ce 24 août) ou La Rochelle (le 23 août) en ce début de semaine, des débrayages de bibliothécaires ont eu lieu, le plus souvent avec le soutien des syndicats professionnels.

L'Association des bibliothécaires de France, l’Association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et l’Association des Bibliothécaires départementaux avaient affiché leur désaccord avec la stratégie sanitaire dans les bibliothèques, espérant des aménagements et ajustements de la part du gouvernement.

Une application du pass « cohérente »

Un revirement de la politique sanitaire à l'égard des bibliothèques ne semble définitivement pas au programme, à en croire les réponses du ministère de la Culture, interrogé par nos soins.

La rue de Valois rappelle en effet les directives en vigueur, précisées par deux décrets, du 19 juillet et du 7 août derniers. « L'application du passe sanitaire aux bibliothèques est par ailleurs cohérente avec son application dans tous les autres lieux de culture », soulignent les services du ministère.

Dans les villes où les bibliothécaires manifestaient leur désaccord avec l'idée d'un contrôle des pass sanitaires, en particulier s'il leur revient de l'effectuer, les mairies se trouvaient bien démunies, prises en tenaille entre le refus des personnels et le respect de la loi. Le ministère vient trancher : il « confirme donc l'obligation, pour les personnels, de procéder au contrôle des passes sanitaires des usagers et des personnels de la bibliothèque (à compter du 30 août pour ces derniers) conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui ont été adoptées ».

Enfin, les professionnels de la lecture publique s'étonnaient d'une distinction établie entre les bibliothèques publiques et les bibliothèques spécialisées, universitaires, la Bibliothèque nationale de France ou encore la Bibliothèque publique d'information, ou encore les visites en bibliothèque « pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ». Dans tous ces cas, une exception venait en effet s'appliquer, exemptant l'usager de la présentation du pass sanitaire.

« Les deux exceptions prévues résultent de l'approche qui a été retenue par le Gouvernement en ce qui concerne les bibliothèques universitaires qui sont partie intégrante du dispositif applicable à l'enseignement supérieur, le passe sanitaire ne s'appliquant pas à ce dernier (comme au système scolaire par ailleurs). Au regard du public de la BnF, très majoritairement composé d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs, et de celui de la BPI, qui, à Paris, accueillent un public étudiant en très grand nombre, il a été décidé de leur appliquer le même régime dérogatoire que celui des bibliothèques universitaires. De même, cette dérogation a été prévue dans les bibliothèques territoriales pour les étudiants, les enseignants et les chercheurs (“personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche”) », explique le ministère de la Culture.

Des exceptions qui « visaient la cohérence du dispositif retenu pour les activités d'enseignement et de recherche, auxquelles le pass sanitaire ne s'applique pas », précise encore la rue de Valois.

Les bibliothécaires mobilisés espéraient faire plier le gouvernement, pour obtenir un aménagement, à la manière des librairies peu avant le deuxième confinement. C'est a priori mal parti...

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0