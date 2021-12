Rassemblements limités : le FIBD d'Angoulême en passe d'annuler l'édition 2022 

2000 personnes en intérieur et 5000 en extérieur : ces restrictions que présentait le Premier ministre lors de son allocution du 27 décembre ont frappé fort. Dans les grandes manifestations francophones, la Foire du livre de Bruxelles avait d’ores et déjà jeté l’éponge : l’annonce faite début décembre pour un événement en mars 2022 semblait prématurée. Pour autant, la propagation du dernier variant gâche littéralement le début d’année 2022.

« Pour freiner Omicron, les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2000 personnes maximum à l’intérieur et 5000 personnes en extérieur », a ainsi déclaré le locataire de Matignon. Et rapidement, les regards se sont tournés vers le FIBD : prévu du 27 au 30 janvier, il sera finalement reporté, a indiqué le directeur général, Franck Bondoux. Dans Libération, ce dernier fait d’ailleurs état d’une situation économique catastrophique : « Sans une aide d’urgence de l’État, c’est le futur du festival qui est menacé. »

Une drôle de formulation, alors que récemment, la Chambre des comptes de Charentes pointait un montage financier, accompagné de mannes d’argent public, assez obscur.

Si la période de restriction des rassemblements est portée à trois semaines, à compter du 3 janvier, le FIBD échappait, d’un point de vue calendaire, à la sanction. Mais de toutes parts, on estime que la mesure est susceptible d’être prolongée.

Et inutile de risquer une annulation de dernière minute, estime l’organisation. « C’est vrai que cette période de fin janvier nous semble très incertaine. Nous sommes donc en train de travailler sur la possibilité d’un report de l’évènement... », assure le directeur à France 3. Sollicité par ActuaLitté, ce dernier n’a pas encore donné suite à nos demandes de précisions.

D’autant que la programmation de quatre jours visait, cette année, à produire un événement d’ampleur : un « Woodstock de la BD […] de paix, d’amour et de neuvième art », poursuit-il. Et attendu que les signaux envoyés par le gouvernement ne vont clairement pas dans le bon sens, le maintien de l’événement semble des plus incertain. Une décision finale sera toutefois présentée en fin de semaine. Le report de trois mois semble le pronostic le plus vraisemblable.

« Pour janvier, nous avons préparé un évènement qui incarne les retrouvailles entre le public et la BD. S’il est reporté, ce ne sera pas un évènement rétréci, coupé en deux », conclut Franck Bondoux.